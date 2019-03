Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Kammermusikabend in Wieselburg-Land

Freitag, 15. März 2019, ab 19.30 Uhr im Schloss Weinzierl

Das Kulturreferat der Gemeinde Wieselburg-Land lädt am Freitag, 15. März, zum Kammermusikabend ins Schloss Weinzierl. Künstler des Musikfests Schloss Weinzierl – Xenia Ganz (Gesang), Amiram Ganz (Violine) und Maxime Ganz (Cello) – spielen gemeinsam mit Gerold Hartmann (Klavier) Stücke von Schostakowitsch, Glinka, Tschaikowsky und Schubert. Vorverkaufskarten: Kategorie I 22 Euro, Kategorie II 20 Euro. Abendkassa: 24/22 Euro. Schüler/Studenten: 18 Euro.

Katalonien-Vortrag in Wieselburg

Samstag, 16. März 2019, ab 19.30 Uhr in der Musikschule

KulturERLeben lädt am 16. März auf eine virtuelle Reise nach „Katalonien“, in das Land am Mittelmeer. Neben einem spannenden Vortrag über die aktuelle Situation in Katalonien werden Carles Munoz Camarero (Cello) und Oscar Antoli (Klarinette) den Abend musikalisch mit katalanischen Melodien, Tänzen und Volksweisen begleiten. In der Pause können die Besucher katalanische Weine und kulinarische Schmankerl verkosten. Als besonderen Höhepunkt erwartet die Gäste ein Auftritt der Gruppe „Els Castellers“.

Bundes-Jungzüchter-Championat in Wieselburg

Samstag, 16. und Sonntag, 17. März 2019, in der Berglandhalle

Von 16. bis 17. März findet in der Berglandhalle das Bundes-Jungzüchter-Championat der 7.000 Jungzüchter Österreichs statt. An diesem Wochenende rückt Niederösterreich in den Mittelpunkt der nationalen und internationalen Züchterjugend. Erwartet werden über 2.000 Besucher. Das Interesse an der wichtigsten Jungzüchterschau Österreichs ist bereits im Vorfeld enorm. Der Schulwettbewerb beginnt am Samstag um 19 Uhr. Der Vorführwettbewerb am Sonntag startet um 9 Uhr. Die Siegerehrung findet schließlich am Sonntag um 14.30 Uhr statt.