Top-Events im Bezirk Scheibbs.

TRENDforum über nachhaltiges Reisen in Wieselburg

Freitag, 22. März 2019, am Fachhochschul-Campus Wieselburg, ab 18 Uhr.

Reisen und dabei an die Umwelt denken ist gut und wichtig. Dennoch wirft es viele Fragen nach dem richtigen Weg auf. Wie der sein könnte, darüber referieren die zwei Expertinnen Karmen Mentil und Marion Vicenta Payr unter dem Titel „Nachhaltig Reisen – ein umweltfreundlicher Ausflug in die Alpen“ am 22. März am FH-Campus. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter 07416/53000-290.

„Schneeschmötza-Party“ in Gresten

Samstag, 23. März 2019, im Hause Gseng ab 21 Uhr

Leiterin Lisa Lettner (links), Stellvertreterin Karin Schausberger, Stellvertreter Lukas Plank und Leiter Christoph Pichler (rechts) von der Landjugend Volkstanzgruppe laden zur Schneeschmötza-Party nach Gresten. | privat

Die Landjugend Volkstanzgruppe Gresten lädt am 23. März zur Schneeschmötza-Party ins Hause Gseng ein. Ab 21 Uhr sorgen die SoundControllers und „DJ voLf“ für gute Stimmung. Das Team der Landjugend Volkstanzgruppe hat für eine unterhaltsame Partynacht vorgesorgt.

Theater-Premiere in Steinakirchen

Samstag, 23. März 2019, im Pfarrheim um 20 Uhr

Die Katholische Jugend bringt heuer das Theaterstück „Ein Doppelzimmer für Fünf“ zur Aufführung. Vorstellungen finden am Samstag, 23. März (20 Uhr), Sonntag, 24. März (15 Uhr), Samstag, 30. März (20 Uhr) sowie Sonntag, 31. März (15 und 20 Uhr) statt. Karten sind bei den Theaterspielern, den Steinakirchner Banken und in der Trafik Teufl erhältlich. Vorverkauf: 5 Euro. Abendkassa: 7 Euro.

The Horny Funk Brothers in Wieselburg

Samstag, 23. März 2019, beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf ab 20.30 Uhr.

Als „The Horny Funk Brothers“ 1998 für einen einmaligen Auftritt als BluesBrothers-Coverband ins Leben gerufen wurde, war wohl niemandem der damals mitwirkenden Musikern klar, welche Erfolge diese Gruppe haben würde. Mit der Zeit entwickelten sich die Horny Funk Brothers zu einer professionellen Funk-Soul-Formation, die mit musikalischer Perfektion, Sound und Show überzeugt. Am 23. März gastiert die Funk-Soul-Formation um 20.30 Uhr beim Ballonwirt Aigner. Die Besucher erwartet eine Mischung aus hervorragenden Eigenkompositionen und einzigartige Songs der großen Soul- und Funklegenden. Mit ihrem Frontman Hubert Tubbs (ehemals bei Tower of Power) zählt die Band zu einem der international explosivsten Liveacts. Karten gibt es im Vorverkauf im NÖN Ticketshop um 22 Euro oder an der Abendkassa um 27 Euro.

Blue Monday Night in Wieselburg

Montag, 25. März 2019, beim Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20.30 Uhr

Eine Newcomer Session steht am 25. März bei der nächsten Blue Monday Night Session im Kulturhof Aigner am Programm. Zu Gast sind ab 20.30 Uhr „Onga“, „Unbeatable TresChicas“ und „DeTached“.