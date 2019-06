Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Jetlag für Anfänger

Dienstag, 25. Juni, 20 Uhr im Gastgarten Pöchhacker in Gresten

Das Programm bietet alles, was man sich für einen erholsamen und zum Verbiegen lustigen Kabarett-Abend nur wünschen kann. Von der ersten Sekunde sind die Lacher und der Applaus des Publikums auf Alex Kristans Seite. Wenn er dann die verschiedensten Persönlichkeiten auspackt und diese auch noch miteinander in „Interaktion“ treten, hält sich kaum noch jemand in den Sitzen! Egal ob Frank Stronach, Arnold Schwarzenegger, Hermann Maier, Toni Polster, Franz Krankl u.v.a. – und dabei ist er neben seinen glanzvollen Parodien auch noch ein hervorragender Kabarettist.

Wieselburger Messe – Hof & Forst

Donnerstag, 27. bis Sonntag 30. Juni am Wieselburger Messegelände

„Wir schaffen Begegnung für die ganze Familie“ lautet das Motto der diesjährigen „Wieselburger Messe – Hof & Forst“, die von Donnerstag bis Sonntag (27. bis 30. Juni) am Messegelände Wieselburg über die Bühne geht. Bereits am Mittwoch erfolgt um 20 Uhr der traditionelle Bieranstich – erstmals durch den neuen Wieselburger Bürgermeister Sepp Leitner. An vier Tagen (täglich von 9 bis 18 Uhr) bieten rund 500 Aussteller ein umfassendes Produktspektrum – und das am Donnerstag und Freitag bei freiem Messeeintritt. Offiziell eröffnet wird die Messe am Donnerstag ab 9 Uhr von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf. Am Donnerstagabend ist dann auch FPÖ-Chef Norbert Hofer zu Gast in Franky‘s Bierstadl (ab 18 Uhr). Und am Samstag ist als Ehrengast beim NÖ Bauerntag in Franky‘s Bierstadl (ab 9.30 Uhr) auch wieder Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz angesagt.

Der dreifache Grillweltmeister Adi Bittermann sorgt für kulinarischen Genuss auf der Wieselburger Messe. Der Top-Koch verwöhnt die Besucher im „Agrarland NÖ“-Zelt im Freigelände 4.

Traditionen aufrechtzuerhalten und Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben – dafür steht die Volkskultur NÖ. Bei der Messe zu sehen sind eine Vielzahl an Trachten und Goldhauben in ihrer regionalen Vielfalt. Vorgezeigt wird die Herstellung von Spitze, Handschuhen, Stutzen und Gewebtem für die Tracht. Ebenfalls zu sehen: Blaudruckfärber aus Oberösterreich und Drechsler Josef Mitmasser mit seiner mehr als 100 Jahre alten Drechselbank.

Volkstanzfest im Hause Richtereck

Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni im Hause Richtereck in Randegg

Die Landjugend und die Volkstanzgruppe aus Randegg veranstalten heuer bereits zum 44. Mal das Volkstanzfest im Hause Richtereck. Am Samstag sogen die jungen Südsteirer für gute Unterhaltung. Die Jungen Zellberger werden dann am Sonntag ab 18 Uhr ordentliche Stimmung machen. Davor aber wird um 10 Uhr eine Bergmesse gefeiert und ab 13.30 erfolgt das Auftanzen verschiedener Volkstanzgruppen.

Hard Rock im Bergdorf

Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr beim Bauhof Puchenstuben

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am Samstag, 29. Juni, ist es so weit: Das „Hard Rock im Bergdorf“ geht in seiner elften Auflage beim Bauhof in Puchenstuben über die Bühne. Einlass ist ab 19 Uhr, die erste Band startet um 20 Uhr. Zu hören gibt es rockige Klänge von „Mindless“, „Gage Arainst“ und „Sick‘n‘Flaw“. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung „indoor“ statt.