Top-Events im Bezirk Scheibbs.

AKNÖ/ÖGB-Skitag: Pistenspaß für die ganze Familie

Arbeiterkammer NÖ und der ÖGB Niederösterreich laden am Sonntag, 27. Jänner, ab 9 Uhr zum Familien-Wintersporttag auf den Turmkogel ein.

Neben Skifahren stehen auch Snow Bikes, Kinder-Skidoo-Parcours und Langlaufen zur Auswahl. Ski und Langlaufski können gratis ausgeliehen werden, solange der Vorrat reicht.

Eine Kinderrennstrecke mit Zeitmessung und das Kinderland sorgen zusätzlich für Unterhaltung. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei wetterbedingter Absage findet der Familien-Wintersporttag am 10. Februar am Turmkogel statt.

Bauernball im GH Prinz

Am Samstag, 26. Jänner, 20.30 Uhr, laden Bauernbund und Landjugend Purgstall zum Bauernball im Gasthaus Prinz. Die Volkstanzgruppe Purgstall eröffnet den Ball um 20.30 Uhr, es gibt ein Schätzspiel und eine Mitternachtseinlage. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Oberkrainer Power. Tischreservierungen: ( 07489/2274.

34. Wieselburger Pfarrkränzchen

Die Pfarre Wieselburg lädt am Samstag, 26. Jänner, zum 34. Pfarrkränzchen in die Wieselburger Halle ein. Musikalisch wird die Ballnacht durch die Band KMH begleitet. Neben guter Stimmung erwarten die Gäste eine große Tombola und eine Mitternachtseinlage. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenvorverkauf und Tischreservierungen am Freitag, 25. Jänner, zwischen 15 und 18 Uhr direkt in der Wieselburger Halle.