Gastronomie: Drei Mal einen Stern im Bezirk Scheibbs

Alle Jahre präsentiert der Restaurant-Führer „A la Carte“ sein Top-100-Restaurant-Ranking aus ganz Österreich. Darin enthalten sind die nach Meinung der Redaktion 100 Spitzengastronomiebetriebe Österreichs. Gleichzeitig empfiehlt die Redaktion weitere 740 Restaurants.

In dieser Empfehlungs-Liste finden sich auch drei Betriebe aus dem Scheibbser Bezirk: Das Gasthof Teufl in Purgstall (Küchenchefs Brigitte Teufl/Hubert Grubner), das Restaurant im Hotel Fahrnberger in Lassing/Göstling (Silvia Paumann) und das Restaurant „Ötscherblick“ im Hotel Gösing (Gerhard Vittinghof) in Puchenstuben schafften allesamt einen Stern. Das Gasthaus Teufl erhielt für ihre Weinkarte zusätzlich noch zwei Flaschen.

