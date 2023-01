Neujahrsempfang in Wieselburg: Die City Stars sind vergeben

Werbung

Mit „die Hütte ist hackevoll“ begrüßte Bürgermeister Josef Leitner am Freitagabend erfreut die erschienen Gäste aus Politik, Bildung, Wirtschaft und Gesundheitswesen im Raika saal zur diesjährigen Verleihung der City Stars.

Die Anzahl der Auszeichnung war aufgrund des ausgefallenen Events im Vorjahr enorm groß. Und so wurden die Maturanten mit ausgezeichnetem Erfolg ebenso vor den Vorhang geholt wie die Lehrlinge mit Lehrabschluss, verdiente Sportler und Akademiker, die ihr Studium in den vergangenen beiden Jahren abgeschlossen haben.

Einem, dem an diesem Abend eine ganz besondere Ehre zuteilwurde, war Hausherr und Raiba-Direktor Leopold Grubhofer. Er erhielt die höchste Auszeichnung, nämlich den City Star für sein Lebenswerk. Der „Mister Moneymaker“, wie ihn Vizebürgermeister Peter Reiter ankündigte, ist ein Raiffeisenbank-„Urgestein“. 1980 hat er bei der Raiffeisenbank Scheibbs begonnen und ist seit 1995 als Geschäftsführer der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel tätig. Die unzähligen Ausbildungen und Qualifikationen, die er sich alleine seit dem Jahr 2000 erworben hat, entlockten dem Bürgermeister in seiner Laudatio nur ein „Wann hast du überhaupt geschlafen?“.

Grubhofer war wesentlich am Aufbau der Raiffeisenbank im Mostviertel beteiligt und hat mit seinem einzigartigen Engagement Wieselburg und die gesamte Region mitgestaltet und geprägt.

Sichtlich geehrt und bescheiden verriet der 61-Jährige in seinen Dankesworten die Grundlage für seinen Erfolg: „Mein Vater hat immer gesagt, wenn du was werden willst, dann musst du mehr machen als alle anderen.“ Seinem Leitspruch „geht net, gibt’s net“ sei er immer gefolgt. Ein großes Dankeschön gab es seitens des Preisträgers auch an seine Wegbegleiter und seine Familie, die ihn auf seinem erfolgreichen Weg immer unterstützt haben.

Grubhofer wird mit Ende 2023 in die Altersteilzeit-Freizeitphase wechseln.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.