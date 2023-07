Seniorenbund Oberndorf verlieh Ehrenzeichen

Drei Ehrennadeln in Gold und ein Großes Ehrenzeichen in Silber waren die höchste für Mitglieder der Senioren Oberndorf. Weiters wurden 40 Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft – zwischen 25 und 37 Jahren – geehrt. Bezirks-Seniorenbund-Obmann Franz Ditzer überreichte die Auszeichnungen. Drei goldene Ehrennadeln gingen an Hermine Reisinger, Herbert Punz und Johann Gerstl. Eine Ehrennadel in Silber erhielt Anna Rötzer. Josef Punz bekam vom NÖ Seniorenbund die Ehrennadel in Silber überreicht. „Unser ältestes Mitglied ist 95 Jahre alt und seit 38 Jahren dabei“, verrät Obfrau Anna Wurzenberger. Sie und Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt gratulierten den Geehrten.