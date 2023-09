Ein Ausflug in die Antike

Archäologische Grabungen finden derzeit an der B 29 in Oberndorf statt. Vor dem Bau einer geplanten Abbiegespur zu einer Tankstelle wollen die Archäologen sichergehen, dass mögliche wertvolle Funde aus der Vergangenheit gesichert werden. Lokalhistoriker Engelbert Grubner ist regelmäßig vor Ort. Denn er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Hobby-Archäologe, sondern hat auch zur Erforschung der Geschichte von Oberndorf einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Aufgrund von Aufzeichnungen in der Pfarrchronik von Oberndorf hatte sich Engelbert Grubner in den Siebzigern auf den Weg gemacht, ein bestimmtes Grundstück außerhalb von Oberndorf genauer zu untersuchen. Es folgte, wie er heute schildert, die spannendste Zeit seines Lebens. „Wir haben römische Fibeln, Münzen und Ziegel zutage gefördert, dann Grundmauern. Das, was in der Pfarrchronik stand, hat sich bewahrheitet: In Oberndorf stand eine römische Villa Rustica von beeindruckenden Ausmaßen“, erzählt der Regional-Historiker.

„Große Gutshöfe wie die Villa Rustica Oberndorf versorgten zur Römerzeit entlang der Grenzlinien des Limes die römischen Soldaten mit Lebensmitteln“, weiß Grubner. „In vielen Orten ließen sich ehemalige römische Offiziere nieder und bewirtschafteten mit der Hilfe von einheimischen Sklaven das Land.“ Das antike Anwesen in Oberndorf umfasste mindestens 1.000 Quadratmeter bebaute Fläche, berichtet der Lokal-Historiker, ein Haupthaus und drei Nebengebäude sind bekannt.

Grubner erklärt aber auch, warum die Villa Rustica zwar dokumentiert, aber nicht ausgegraben wurde: „Das Gelände ist sehr groß. Alles, was ausgegraben wird, ist von da an der Witterung ausgesetzt. Die freigelegten Mauerreste müssten geschützt werden, das wäre ebenso aufwendig wie teuer. Es reicht, dass das Gelände unter Denkmalschutz steht und nicht bebaut wird.“ Die römische Villa von Oberndorf wird also auch in Zukunft ihren unterirdischen Dornröschenschlaf weiterschlafen dürfen.

Das Grundstück, wo derzeit die Archäologen am Werk seien, sei zwar kein Teil der Villa Rustica, aber nur 50 Meter vom Gutshof entfernt. „Wir haben Mauerreste entdeckt, die von einer Einfriedung der Villa stammen könnten“, sagt Ute Scholz, die im Auftrag der Asinoe GmbH die Ausgrabungen leitet. Weiters sei man auf urgeschichtliches Material gestoßen. „Die Funde müssen erst ausgewertet und datiert werden“, sagt die Ärchäologin. Das Interessante an der Region ist die Vielzahl an Material aus verschiedensten Epochen. Das zeugt von einer reichen Geschichte.“