Scheibbser Florianis in Frankreich dabei

Nachdem die Ausmaße der großflächigen Waldbrände in Frankreich immer weiter zugenommen haben, hat vergangene Woche die NÖ Feuerwehren ein Hilferuf erreicht.

Nachdem sich bereits am 12. August die ersten Fahrzeuge des Sonderdienstes Waldbrandbekämpfung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes auf den Weg nach Frankreich machten, flogen tags darauf 47 Kameraden mit einem Sonderflug nach Frankreich. Darunter auch fünf Florianis aus dem Bezirk Scheibbs.

Rene und Julian Prosini (FF Göstling), Thomas Reichenpfader (FF Lunz am See), Herbert Höllmüller (FF Wang) und Klaus Leichtfried (FF Gresten-Land) kämpften sich fünf Tage lang in zwei 5- bis 7-Stunden Schichten durch den staubigen Waldboden, der von bis zu 400 Grad heißen Glutnestern übersät war – eine schweißtreibende Arbeit.

„Es war nach Nordmazedonien der zweite sehr fordernde Einsatz des Sonderkommandos Waldbrandbekämpfung“, erklärt Bezirksfeuerwehr- und Sonderdienstkommandant Franz Spendlhofer.

Neben Einsatzkräften aus Niederösterreich unterstützen auch Florianis aus Deutschland, Rumänien und Polen die Franzosen bei den Bränden rund um Hostens. Nachdem der Waldbrandeinsatz für die niederösterreichischen Einsatzkräfte für beendet erklärt wurde, landete ein Charterflug mit 46 Florianis am vergangenen Mittwochabend in Wien-Schwechat. Eine hohe Abordnung an Feuerwehrfunktionären, darunter Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, begrüßte die Einsatzkräfte und bedankte sich für das große Engagement.

„Mit großem Einsatzerfolg, einzigartigen Erfahrungen und vor allem viel Dankbarkeit der Bewohner von Hostens im Gepäck sind auch die fünf Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Scheibbs abgeschlagen, aber gesund, in den Bezirk Scheibbs heimgekehrt“, meint Spendlhofer.

