Paukenschlag in Gaming: Bürgermeisterin Rakwetz tritt Ende Jänner ab

Schon die Einladung zu dieser außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag um 8 Uhr morgens warf bei vielen Mandataren Fragezeichen auf. „Wir wussten nicht, um was es gehen wird. Zuerst haben wir gedacht, dass vielleicht punkto Lackenhof eine Entscheidung gefallen ist und es daher so dringlich ist. Aber dann hat uns Renate Rakwetz mit ihrer Ankündigung überrascht“, schildert ÖVP-Fraktionsvorsitzender geschäftsführender Gemeinderat Peter Bruckner in einem ersten Statement gegenüber der NÖN.

Renate Rakwetz, seit 5. Jänner 2009 Bürgermeisterin der Marktgemeinde Gaming, wird mit Ende Jänner 2024 ihr Amt niederlegen. „15 Jahre als Bürgermeisterin sind genug. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Amt zu übergeben. Einen neuerlichen Gemeinderatswahlkampf wollte ich mir einfach nicht mehr antun“, sagt eine emotional bewegte Renate Rakwetz in der ersten Stellungnahme gegenüber der NÖN unmittelbar nach dieser kurzen Sitzung, mit der sie auch die eigenen Fraktionskollegen überrascht hat. Denn auch diese wurden erst 30 Minuten vor der Sitzung von Rakwetz über ihren Schritt informiert.

Nachfolge noch offen – nächsten Dienstag SPÖ-Fraktionssitzung

Wer der 56-jährigen Rakwetz als Bürgermeisterin oder Bürgermeister folgen wird, steht noch nicht fest. Vizebürgermeister Andreas Fallmann (49) wird Ende Jänner übernehmen und auf alle Fälle zur Gemeinderatssitzung mit Bürgermeisterneuwahl einladen. Ob der SPÖ-Fraktionsobmann auch das Bürgermeisteramt übernimmt, kann er aktuell noch nicht sagen. „Es ist für mich heute genauso überraschend gekommen. Ich muss das zuallererst mit meiner Familie und dann natürlich auch in der Fraktion abklären. Wir werden am Dienstag nächster Woche eine Fraktionssitzung abhalten, wo wir erste Gespräche führen. Natürlich ist es unser Ziel, so rasch wie möglich die Weichen für die Gemeinderatswahlen 2025 zu stellen“, sagt Fallmann, der auch Bezirksobmann des SPÖ-Gemeindevertreterverbands ist.

Offizielles Statement auf Gemeinde-Seiten

Am Dienstagvormittag verkündete Renate Rakwetz auch auf der Facebook-Seite und der Homepage der Gemeinde Gaming nähere Hintergründe zu ihrem Rücktritt und wandte sich dabei direkt an die Bürgerinnen und Bürger. „Es macht mir große Freude, an der Zukunft dieser/unserer wunderschönen Marktgemeinde zu arbeiten, Projekte mit euch gemeinsam umzusetzen und euch dabei auf Augenhöhe zu begegnen. (...) Besonders in Erinnerung bleiben werden mir allerdings, die Gratulationen an unsere Jubilarinnen und Jubilare und das Willkommen an unsere jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es war nämlich vor allem der persönliche Kontakt, den ich immer so geschätzt habe, und diese Begegnungen haben mir immer wieder Energie für die nächsten Herausforderungen gegeben“, schreibt Rakwetz auf Facebook.

Während ihr diese Tätigkeiten viel Spaß gemacht hätten, nagten die „Attacken und Untergriffe gegen meine Person seitens der Opposition“ sehr an ihrem Korsett und setzten ihr persönlich und ihrer Familie zu. Vor allem die jüngste von der Opposition eingereichte Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft aufgrund des nachträglichen Beschlusses der Übernahme der Kosten für den Frühjahrsempfang sei für sie „niederschmetternd und schwer zu verdauen“ gewesen, auch wenn „dieser Versuch der Opposition, meine Arbeit für die Gemeinde schlecht aussehen zu lassen“, von der Bezirkshauptmannschaft entkräftet worden sei.

„In den letzten Tagen während meines Urlaubs habe ich mir nun all dies noch mal genau durch den Kopf gehen lassen und musste dabei auch ehrlich feststellen, dass diese Querschüsse und Anschuldigungen gegen meine Person doch viel kräfteraubender sind, als ich es mir bisher eingestanden habe. Leider musste ich erkennen, dass der Umgangston der Opposition mir gegenüber immer schärfer geworden ist und dass seitens der Opposition keinerlei Interesse an einer vernünftigen Zusammenarbeit oder der Weg zu einem Konsens für unsere Gemeinde gegeben ist“, begründet Rakwetz ihren Rücktritts-Entschluss, wobei sie verspricht, auch in den letzten Monaten ihrer Amtszeit noch das Beste für Gaming zu geben.

Erste Bürgermeisterin im Bezirk

Die heute 56-jährige Renate Rakwetz hat eine durchaus steile politische Karriere hinter sich. Nach ihrer Lehre als Friseurin und Perückenmacherin in Gaming war sie drei Jahre in diesem Beruf tätig, ehe sie 1988 als Vertragsbedienstete zur Marktgemeinde Gaming wechselte (derzeit karenziert ohne Bezüge). 2004 absolvierte sie auf dem zweiten Bildungsweg erfolgreich die Matura und wurde am 2. April 2005 gleich als geschäftsführende Gemeinderätin im Gaminger Gemeinderat angelobt.

Am 5. Jänner 2009 folgte sie Kurt Pöchhacker als Bürgermeisterin und war damit auch die erste weibliche Bürgermeisterin im Scheibbser Bezirk. Bei ihrer ersten Gemeinderatswahl holte sie auf Anhieb mit ihrer SPÖ-Fraktion 16 Mandate (67,4 Prozent) und legte damit zwei Mandate oder 7,5 Prozentpunkte zu. Aktuell hält die SPÖ bei nur mehr zwölf Mandaten (50,0 Prozent). Bei den Gemeinderatswahlen 2020 setzte es ein herbes Minus von 17,5 Prozent (vier Mandaten).

Sowohl im Landtag als auch im Nationalrat

Von 24. April 2013 bis 21. März 2018 war Rakwetz auch Landtagsabgeordnete im NÖ Landtag, danach für knapp eineinhalb Jahre auch Nationalratsabgeordnete. Von 2013 bis 2019 war sie zudem auch Bezirkspartei-Vorsitzende der SPÖ. Seit diesem Rückzug widmete sie sich politisch wieder ausschließlich ihrer Arbeit als Bürgermeisterin.