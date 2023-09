Scheibbs: Schon jetzt an Weihnachten gedacht

Von 15. bis 17. Dezember sind der Rathausplatz und das Rathaus Schauplatz der 1. Scheibbser Familienweihnacht. War in den letzten Jahren das Töpperschloss in Neubruck der Rahmen für die Familienweihnacht, so findet der Weihnachtsmarkt heuer am Scheibbser Rathausplatz, eingebettet zwischen dem spätgotischen „Dom des Erlauftals“, dem Schloss – einst weltlicher Verwaltungssitz der Kartause Gaming unter Herzog Albrecht II. – und dem Rathaus – dem heutigen Verwaltungszentrum, statt.

Kinderprogramm, Handwerkskunst und Kulinarik sind die Eckpunkte des Weihnachtsmarkts, der heuer im ersten Jahr in überschaubarem Rahmen stattfinden, aber trotzdem das eine oder andere Highlight bieten soll.

Anmeldungen für Betreiber von Gastroständen oder Anbieter von Kunsthandwerk sind noch möglich. Infos bei der Stadtgemeinde Scheibbs unter 07482/4251163, kulturservice@scheibbs.gv.at.