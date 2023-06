Der Welt einen kritischen Spiegel vor die Augen halten

„Kunst ist Leben“, betonte Kunsthistoriker Carl Aigner, der bei der Ausstellungseröffnung in der ecolounge im Palais Niederösterreich am Montagabend die einführenden Worte zu Josef Bramer sprach. Die von Judith Fischer kuratierte Ausstellung zeigt 22 Werke des Scheibbser Künstlers, der am 11. Juli seinen 75. Geburtstag feiern wird und heuer mit dem Goldenen Ehrenring der Stadtgemeinde Scheibbs ausgezeichnet wurde.

„Josef Bramer möchte mit seinen Bildern etwas bewirken. Er hält den Menschen mit seiner Kunst einen kritischen Spiegel vor Augen und regt sie so zu einer neuen Betrachtungsweise an“, betonte auch Landeshauptmann außer Dienst Erwin Pröll, der die Ausstellung offiziell eröffnete. Pröll und Bramer verbindet eine langjährige Freundschaft. Daher zeigte sich Josef Bramer in seinen Dankesworten auch sehr verbunden, dass Pröll zum wiederholten Male eine seiner Ausstellungen eröffnet. „Ich mache das besonders gerne, da Josie ein bekennender, g'standener Niederösterreicher ist, der weit hinausstrahlt in die Welt“, sagte Pröll.

In Bramers Werken, die aktuell im Palais Niederösterreich ausgestellt werden, findet sich ein Mix seines Schaffens der letzten zwei Jahrzehnte. Die meisten Gemälde sind Öl auf Leinwand im Format 100 mal 100 Zentimeter. Das neueste Werk mit dem Titel „Die Künste“ hat er erst heuer geschaffen. Kaufpreis: 10.000 Euro.

Bei der Ausstellungseröffnung war auch eine Scheibbser Abordnung mit Bürgermeister Franz Aigner, Vizebürgermeister Martin Luger sowie den Stadträten Hans Huber und Joseph Hofmarcher vertreten. Ebenfalls vor Ort der Wolfpassinger Kunsthändler und Bramer-Galerist Andreas Edlinger sowie Georg Roher aus Wieselburg oder der Präsident der NÖ Kunstvereine Leopold Kogler und die Familie von Josef Bramer mit Ehefrau Veronika, Kindern, Schwieger- und Enkelkindern.

Ziel der ecoart-Ausstellung ist es, den Dialog zwischen Kunstschaffenden und Wirtschaftstreibenden zu stärken – und das seit 25 Jahren. „Als Wirtschaftsagentur des Landes hat ecoplus in vielen Bereichen Drehscheibenfunktion. Mit ecoart wollen wir Vermittler sein und Menschen zusammenbringen – und damit auch neue Entwicklungen, Kooperationen und Partnerschaften ermöglichen“, erläuterte ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Die Bramer-Ausstellung „Welt(er)findung“ in den ecoplus-Räumlichkeiten im Palais Niederösterreich in Wien (Herrengasse 13) ist noch bis 16. Oktober Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Telefonische Anmeldung erforderlich: 01/5331893-0.