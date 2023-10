Gold und Rost im Scheibbser Rathaus

Sonnengleiches Licht, Reichtum, aber auch schnöder Mammon – das sind die Begriffe, die der Mensch mit Gold verbinde, sagte Kurator Hartwig Knack bei der Eröffnung der NöArt-Ausstellung „Edle Oberflächen“ im Scheibbser Rathaus. Rost hingegen werde mit Verfall, Vergänglichkeit, aber auch schlechter Qualität in Verbindung gebracht. Die Ausstellung mit dem Untertitel „Über den Zauber von Gold und Rost in der Kunst“ thematisiert diesen Gegensatz mit Objekten und Bildern verschiedenster Künstler in Gold und Rost. Von zwei Hommagen an Klimts Portrait von Adele Bloch-Bauer bis zum „Requiem für einen Schweißer“ reicht die Palette der ausgestellten Werke, die noch bis 27. Oktober im Scheibbser Rathaus zu sehen ist. Zur Eröffnung begrüßte Bürgermeister Franz Aigner neben NöArt-Leiterin Roswitha Straihammer und den Künstlern Jürgen Wagner und Sabine Watschka als Gäste unter anderem Landtagsabgeordneten Anton Erber, Künstler Robert Kabas und Frau Brigitte sowie Bürgermeisterin a. D. Christine Dünwald-Specht mit Mann Andreas Specht.