Schagerl-Retrospektive in seiner Heimatstadt Scheibbs

Josef Schagerl war einer der bedeutendsten Scheibbser Künstler und als Bildhauer weit über die Grenzen seiner Heimatstadt be- und anerkannt. Schon 1966 erhielt er den Förderungspreis des Landes Niederösterreich, 1976 wurde ihm der Berufstitel Professor und 1979 der Kulturpreis des Landes Niederösterreich verliehen. Im Jahr 2000 wurden seine Verdienste um das Bundesland Niederösterreich mit dem Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt. Im Dezember des Vorjahrs schloss Schagerl im 100. Lebensjahr für immer seine Augen.

Joseph Hofmarcher von der Galerie für Gegenwartskunst in der Scheibbser Hauptstraße hat nun gemeinsam mit Hans Hagen Hottenroth, einem engen Freund Schagerls, eine Retrospektive in Form von Metallplastiken aus Privatsammlungen des Scheibbser Künstlers zusammengestellt. Insgesamt 21 Exponate werden bei der Ausstellung, die am Samstag, 15. April, um 18 Uhr eröffnet und bis Jänner 2024 zu sehen sein wird, gezeigt.

In der Stadtgemeinde selbst sind nur zwei Werke von Josef Schagerl im öffentlichen Raum zu sehen. Die symbolträchtige Doppelstele ST450 beim Kreisverkehr Abfahrt Scheibbs-Mitte und die Skulptur „Konzentration“ im Foyer der Raiffeisenbank Scheibbs.

