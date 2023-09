Spanisches Flair im Klassenzimmer

Bereits seit zwei Wochen beleben fünf Spanierinnen aus Murcia den schulischen Alltag am Gymnasium in Wieselburg. Die Schülerinnen Ainhoa Balanza Parra, Ainhoa Heredia Martínez, Nadja Murcia Imán, Adaya Rey Ros und Fátima Sánchez García kamen durch ein Austauschprojekt an die Schule, welches über Erasmus+ ermöglicht wurde. Während die spanischen Schülerinnen den Unterricht in Wieselburg besuchen, bieten ihnen Gastfamilien aus der Region, bestehend aus ihren Mitschülern der 7A sowie deren Eltern und Großeltern, ein vorübergehendes Zuhause.

„Anfang Oktober wird es auch für unsere sieben Schüler der 7A ernst: Dann reisen nämlich sie gemeinsam mit den Spanierinnen in ihre Heimatstadt La Unión, um dort zur Schule zu gehen und für einen Monat mit ihren Familien zu leben“, erklärt die Erasmus-Koordinatorin des Gymnasiums Elisabeth Salzmann den weiteren Verlauf des Austauschprojekts. Jene Kosten, die dabei entstehen, werden von Erasmus+ getragen. Dieses Programm sieht die Förderung von Schulen vor, die ihren Schülern einen Auslandsaufenthalt in der EU ermöglichen möchten.

Bereits im Frühling begannen bei den Wieselburger Gymnasiasten die intensiven Vorbereitungen für das Austauschabenteuer. Via sozialer Medien wurden die ersten Kontakte mit den spanischen Partnerschülerinnen geknüpft. Dementsprechend groß war dann die Vorfreude auf das erste Treffen am 5. September, als die Spanierinnen am Flughafen Schwechat landeten.

Seither wurde die Zeit für zahlreiche Unternehmungen und spannende Erlebnisse genutzt. Mit Ausflügen nach Wien, Salzburg und in die Wachau bekamen die spanischen Gäste einige schöne Ecken Österreichs zu Gesicht. Auf Wunsch der Austauschschülerinnen besuchten die Gastfamilien auch das Konzentrationslager Mauthausen, wo im Zweiten Weltkrieg 7.000 republikanische Spanier ermordet wurden. Besonders in ihren Bann zog die spanischen Gäste außerdem die Erlaufschlucht.

Neben all diesen aufregenden Aktivitäten steht aber auch der tägliche Schulbesuch mit vielen Unterrichtsstunden auf Spanisch, Englisch und Französisch auf dem Programm.

„Es ist schön zu sehen, wie schnell unsere Gäste aus Spanien Teil unserer Schulgemeinschaft wurden. Ob am Gang oder in den Klassen – überall kommunizieren Lehrer wie Schüler plötzlich in den unterschiedlichsten Sprachen mit ihnen und leben so den Gedanken von Erasmus: die Fremdsprachenkenntnisse erweitern, neue soziale Kontakte knüpfen und den kulturellen Horizont erweitern“, ist auch Direktorin Sigrid Frisch begeistert vom europäischen Gedanken hinter dem Austausch-Programm.