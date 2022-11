Oberndorf: Kruckenkreuz am Denkmal

Lange Zeit galt Bundeskanzler und Austrofaschist Engelberg Dollfuß (1892 bis 1934) als „mutiger Patriot“. Dass der bekennende Faschist und Antisemit seinem „Ständestaat“ eine Diktatur unter seiner Führung gründen wollte, wurde bis vor Kurzem in der Öffentlichkeit wenig thematisiert. Nach den Diskussionen um das Dollfuß-Museum in Texing, der Heimatgemeinde von Innenminister Gerhard Karner, wird auch andernorts mit Dollfuß-Gedenktafeln und -Straßenschildern „aufgeräumt“. Zuletzt wurde in Mank über die Umbenennung des Dollfuß-Platzes diskutiert.

Auch auf dem Oberndorfer Kriegerdenkmal befindet sich eine Gedenktafel, die an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnert und – versehen mit dem typischen „Kruckenkreuz“ – auch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ein Denkmal setzt. Eine Tafel, mit der man sich auseinandersetzen solle, wie ÖKB-Obmann Alois Fahrnberger auf Anfrage der NÖN bestätigt. „Das Thema Dollfuß war bis zur Diskussion um das Dollfuß-Museum in der Öffentlichkeit nicht so präsent“, sagt Fahrnberger. „An vielen Orten gibt es Dollfuß-Gedenktafeln, aber kaum jemand hat sich darüber Gedanken gemacht.“ Jetzt sei es Zeit, das Thema zur Sprache zu bringen. „Wir werden das im Verein, mit Pfarre und Gemeinde besprechen. Denn angebracht wurde die Gedenktafel damals, wie aus dem Text hervorgeht, von der Pfarrgemeinde“, sagt Fahrnberger. Wichtig findet er in diesem Zusammenhang einen Blick in die Dorfchronik: „Man müsste sich die genauen Umstände ansehen, unter denen die Tafel angebracht wurde.“

