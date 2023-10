Gesundheitskompetenz-Preis für junge Wolfpassingerin

Immer im Oktober hält die Österreichische Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK) traditionell ihre Jahreskonferenz ab. Heuer stand dabei das Thema psychosoziale Gesundheitskompetenz im Mittelpunkt. Und zum zweiten Mal wurde am Vorabend dieser Konferenz, dem internationalen „Mental Health Day“, der jeweils mit 2.000 Euro dotierte Österreichische Gesundheitskompetenz-Preis in den Kategorien Praxis, Medien und Forschung verliehen.

Und unter den Preisträgerinnen ist heuer auch die 28-jährige Wolfpassingerin Miriam Steiner. Sie erhielt den Preis in der Kategorie Medien für ihre 25-minütige Radio-Reportage für die Ö1-Sendung „Moment“ mit dem Titel „Haustür statt Drehtür – Wie Hausbesuche bei Menschen mit psychischen Erkrankungen nachhaltig Lebensqualität und Stabilität bewirken.“ „Natürlich freut man sich über so eine Auszeichnung. Das ist eine besondere Wertschätzung und Bestätigung seiner Arbeit. Noch dazu von Menschen, die aus dem Gesundheitsbereich kommen und wissen, wovon sie sprechen“, erklärt Miriam Steiner gegenüber der NÖN.

Juryurteil: „Emotional berührender Beitrag“

In diesem am 29. September 2022 in der Sendung „Moment“ erstmals ausgestrahlten Beitrag geht es darum, wie es schwer psychisch kranken Menschen gelingen kann, nach einem stationären Aufenthalt und abgeschlossener Therapie zu Hause Stabilität zu erlangen, damit das Phänomen des „Drehtür-Effekts“ in den psychiatrischen Anstalten vermieden werden kann. „Ich habe dabei zwei Projekte in Salzburg und Kärnten begleitet, die auf Betreuung innerhalb der eigenen vier Wände setzen und die Menschen dabei unterstützen, ihren Alltag zu meistern. Beide Projekte sind erfolgreich, was erste Evaluierungen zeigen“, schildert Steiner.

In der Jury-Begründung für den Preis heißt es: „Nicht zuletzt ist es Miriam Steiner gelungen, einen Beitrag zu gestalten, der nicht nur emotional sehr berührend ist, sondern gleichzeitig den komplexen organisatorischen Rahmen der beiden Projekte stringent veranschaulicht.“

Erste journalistische Schritte bei der NÖN

Ihre erste journalistischen Fußabdrücke hat Miriam Steiner seinerzeit übrigens bei der Erlauftaler NÖN getätigt – damals noch als Schülerin des BG/BRG Wieselburg. Zwei Jahre lang war sie insgesamt für die NÖN tätig. „Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dem Moped zu den Terminen im Bezirk unterwegs war. Aber genau diese Zeit hat meine Begeisterung für den Journalismus entfacht und mich so auch geprägt“, sagt Miriam Steiner, die nach der Matura und dem Studium der Kommunikationswissenschaften in Salzburg (Bachelor) und Wien (Masters) als freie Journalistin tätig war.

Mittlerweile gehört sie – zwar ebenfalls noch als „fixe Freie“ – zum ständigen Redaktionsteam der Ö1-Sendung „Moment“, in der es nicht nur um Gesundheitsthemen, sondern generell um die Gesellschaft von heute geht – von der Bildung, über Freiwilligenwesen bis hin zu sozial- und gesellschaftspolitischen Themen. „Das Format ist sehr bunt und abwechslungsreich. Genau das gefällt mir, da man dadurch immer wieder in verschiedene Welten eintauchen kann“, erklärt Miriam Steiner, die seit ihrem Masterstudium auch in Wien wohnhaft ist. Den Kontakt in das Erlauftal hat sie aber nicht verloren. „Ich bin immer wieder mal heraußen bei meinen Eltern oder Freunden und Bekannten. Vor allem im Sommer, denn da ist es bei uns in der Region einfach um ein Vielfaches schöner als in Wien“, sagt Steiner mit einem Lächeln.