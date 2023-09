Weinbau-Roboter „Dionysos“: Innovationspreis ging nach Wieselburg

Der riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis prämierte zum 22. Mal vielversprechende Geschäftsprojekte aus Niederösterreich, die Preisverleihung zum riz up GENIUS 2023 fand im Haus der Digitalisierung in Tulln statt. Unter den knapp 100 eingereichten niederösterreichischen Geschäftsideen wählte eine Jury die 14 besten Ideen aus.

„Der riz up GENIUS Wettbewerb zeigt, wie viele geniale Köpfe wir in Niederösterreich haben. Innovative Geschäftsideen sind der Motor unserer Wirtschaft, neue Ideen bringen uns weiter. Für den unternehmerischen Erfolg ist es gerade jetzt auch wesentlich, immer am Puls der Zeit zu sein, dabei zukünftige Entwicklungen zu beobachten und vor allem auch auf neue Anforderungen rasch zu reagieren“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Preisverleihung. Ziel des Landes NÖ sei es, die Unternehmerinnen und Unternehmer bei allen Fragestellungen begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Insgesamt seien in den vergangenen Jahren mehr als 2.000 Projekte eingereicht worden, rechte Petra Patzelt, Geschäftsführerin von riz up, vor. Insgesamt konnten sich die Ausgezeichneten über 58.000 Euro an Preisgeldern freuen.

Freuen konnte sich das Josephinum Research, das in Zusammenarbeit mit CFS-Cross Farm Solution, smartmotions und dem Verband Steirischer Erwerbsobstbauern den vollautonomen Wein- und Obstbauroboter „Dionysos“ entwickelt hat. Das Einzigartige daran ist zum einen die Gesamtlösung, den Roboter für vielfältige Pflege- und Transportarbeiten im Wein- und Obstbau einsetzen zu können, und zum anderen die einzelnen innovativen Entwicklungen, die zu dieser Gesamtlösung beitragen. Eine dieser Entwicklungen stellt die FollowMe Funktionen auf Basis von Computer Vision und KI dar, mit der ein selbständiges Verfolgen der Landwirtinnen und Landwirte durch den Roboter ermöglicht wird.