Landarbeiterkammer ehrte Grestner Gärtner-Lehrling

„Ihr seid Vorbilder und der beste Beweis dafür, dass die Lehre gerade in der Land- und Forstwirtschaft immer wichtiger wird, um mit bestens ausgebildeten Fachkräften fit für die Zukunft zu sein“, fand NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter lobende Worte für jene Lehrlinge, die ihre Ausbildung im Jahr 2023 mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Insgesamt wurden 17 junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter für ihre ausgezeichneten Lehrabschlüsse in den Berufssparten Gartenbau, Forstwirtschaft sowie Landwirtschaft vor den Vorhang geholt, darunter auch Paul Fahrnberger, der seine Ausbildung zum Gärtner in der Gärtnerei Käfer in Gresten absolviert hat. Er war auch sehr erfolgreich bei Berufswettbewerben, wurde Landessieger in NÖ und Vizestaatsmeister bei den Junggärtner-Staatsmeisterschaften in Vorarlberg (die NÖN berichtete).