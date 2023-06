Mit 38 am europäischen Olymp der plastischen Chirurgie

Hans Anderl ist eine Koryphäe der Plastischen Chirurgie und Gründungsmitglied der Eurpäischen Gesellschaft für Plastische Chirurgie (EURAPS). Seit 2005 verleiht die EURAPS den nach dem österreichischen Chirurgen benannten und mit 4.000 Euro dotierten Award für „herausragende (Pionier-)Leistungen auf dem Gebiet der Plastisch-Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie. Bis heuer hat erst ein Österreicher diesen Award gewonnen – der Wiener Chirurg Oskar Azmann.

Bis heuer – denn nun hat Österreich einen weiteren Hans-Anderl-Award-Gewinner: den 38-jährigen Purgstaller Stefan Hacker, der seit dem Vorjahr seine Ordination für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie im Stadtquartier Wieselburg betreibt. Er erhielt beim jüngsten Kongress der EURAPS in Stockholm diesen Preis für das Jahr 2022 verliehen. EURAPS-Generalsekretär Jan Jeroen Vranckx, der den Preis überreichte, hob dabei vor allem Hackers herausragende Publikationen und Arbeiten im Bereich der Wundheilung und Geweberegeneration hervor.

„Das ist eine riesige Auszeichnung für mich. Ich war erstmals vor elf Jahren bei dem Kongress in München mit dabei, wo Oskar Azmann, mein damaliger Oberarzt, diesen Preis erhalten hat. Ich habe mir immer gedacht: Wow – das will ich auch einmal erreichen. Dass es jetzt so weit ist, ist einfach ein Traum“, sagt Hacker im NÖN-Gespräch.

Wieselburger Praxis läuft „hervorragend“

Hacker ist aber nicht nur auf der Ebene der Forschung erfolgreich. Auch seine Praxis in Wieselburg läuft „hervorragend. Wieselburg ist eindeutig mein Hauptstandort, in der Ordination in Wien bin ich nur mehr einen Nachmittag in der Woche. Wir haben sehr viele Operationen in unserer Wieselburger Tagesklinik und arbeiten intensiv mit den Hautärzten der Region zusammen. Ab Herbst wollen wir dann aber auch größere Operationen mit Narkose in Wieselburg anbieten“, erklärt Hacker, der heuer bei der von DocFinder.at durchgeführten Patientenbefragung wieder unter die Top-Drei der Plastischen Chirurgen gewählt wurde.