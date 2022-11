Scheibbs als „Radhauptstadt“ zertifiziert

Bei einem feierlichen Festakt in der Landeszentrale der HYPO NOE in St. Pölten gratulierten Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko den Vertretern jener niederösterreichischen Städte und Gemeinden, die erstmals zur Radhauptstadt zertifiziert wurden. Der Festakt bildet den Abschluss des Zertifizierungsprozesses, in dem Niederösterreichs Bezirkshauptstädte sowie Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf ihre Radfahrfreundlichkeit geprüft und bewertet wurden.

Als Landessieger 2022 und damit als radfahrfreundlichste Stadt Niederösterreichs konnte sich Baden behaupten (drei Sterne). Der Bezirk Scheibbs war mit der Stadtgemeinde Scheibbs vertreten, die bei der Zertifizierung zwei von fünf möglichen Sternen erreichte.

„Mit der Zertifizierung konnten wir die Qualität unterschiedlichster Maßnahmen und Aktivitäten zur Förderung des Radverkehrs und der Radinfrastruktur gut darstellen. Mit dem nunmehr erhobenen Ist-Stand haben wir erstmals einen gemeinsamen Ausgangspunkt geschaffen, um die weiteren zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich, nachvollziehbar messen und darstellen zu können.“ 2024 steht die nächste Zertifizierung an.

