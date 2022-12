Sieben Scheibbser Bauernfamilien im Goldenen Ehrenbuch

Werbung

Bei einer Veranstaltung des NÖ Bauernbundes im Gasthaus Griessler in Kirnberg an der Mank, wurden zahlreiche Bauernfamilien Niederösterreichs in das Goldene Ehrenbuch aufgenommen. Darunter auch sieben Familien aus den Gemeinden Purgstall und Wieselburg.

Das Goldene Ehrenbuch des NÖ Bauernbundes wurde 1929 vom ehemaligen Bauernbundobmann und dem NÖ Landeshauptmann Josef Reither ins Leben gerufen. Es vermerkt alle bäuerlichen Familien, die seit 100 Jahren denselben Hof bewirtschaften oder seit 200 Jahren im selben Ort landwirtschaftlich tätig sind.

Aktuell sind über 12.500 bäuerliche Familienbetriebe im goldenen Ehrenbuch vermerkt, aus allen 20 Bezirken und aus allen Branchen der Landwirtschaft. „Das Ehrenbuch ist die höchste Auszeichnung für die niederösterreichische Landwirtschaft, Bestätigung für das Denken und Handeln in Generationen und heute Sinnbild dieser ständigen Verbundenheit mit der niederösterreichischen Heimat“, betont NÖ-Bauernbunddirektor Paul Nemecek. „Wenn eine Familie einen Hof seit über hundert Jahren bewirtschaftet, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig“, so Pernkopf abschließend, der selbst von einem Hof abstammt, der seit 1786 von der Familie bewirtschaftet wird und aktuell von seinem Bruder geführt wird.

