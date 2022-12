Wieselburger Schmankerlladen holt NÖ-Gründerpreis

Werbung

„Jede fünfte Unternehmensneugründung österreichweit erfolgt in Niederösterreich. Jede einzelne leistet einen ganz entscheidenden Beitrag zum Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes Niederösterreich“, begrüßten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die über 700 Anwesenden beim Gründerland-Abend in der Arena Nova.

Mit Anfang Oktober startete die Einreichphase zum Gründerland-Niederösterreich-Preis – in nur drei Wochen meldeten sich 602 junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Niederösterreich an. Alle teilnehmenden Unternehmen stellten sich dann einer Online-Abstimmung, bei der über 35.000 Stimmen abgegeben wurden. Den 1. Preis im Bezirk Scheibbs sicherte sich der Schmankerlladen von Ingrid Pruckner in Wieselburg.

