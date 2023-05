Wieselburg: ZKW holt sich wichtigen Partner ins Boot

Automotive-Lichtsystemspezialist ZKW und REHAU Automotive, Kunststoffspezialist und Automobilzulieferer, haben beschlossen, gemeinsam die Integration von modernen Lichtsystemen in Fahrzeugfronten voranzutreiben. Zukünftig sollen „intelligente Fahrzeugfronten“ und mögliche Serienprodukte entwickelt werden. REHAU Automotive und ZKW werden künftig gemeinsam an Konzepten und Vorentwicklungsprojekten arbeiten, um den Kunden zukunftsgerichtete Lösungen für die Verbindung von Licht, Sensorik und Elektronik in der Fahrzeugfront im Sinne einer „seamless intelligent vehicle front“ anbieten zu können.

REHAU Automotive und ZKW wollen durch gebündelte Kompetenzen einen deutlichen Mehrwert für die Kunden aus der Automobilindustrie bieten. Beide Partner arbeiten an einem Konzept „seamless intelligent vehicle front“, das als Komplettsystem in das Fahrzeug integriert werden kann. Darüber hinaus werden REHAU Automotive und ZKW bei aktuellen Anfragen gemeinsam anbieten.

Fahrzeugfront neu gestalten

Durch den Wegfall der Kühlerfunktion bei Elektrofahrzeugen lässt sich eine große Fläche an der Fahrzeugfront neu gestalten. In der „seamless intelligent vehicle front“ verschmelzen bisher getrennt entwickelte und verbaute Komponenten intelligent zu einem Komplettsystem. Die nahtlose Fahrzeugfront wird um Licht-, Logo-, Sensoren- und Heizungselemente angereichert und somit zu einem intelligenten Design-Objekt. Zudem muss die Fahrzeugfront weiterhin den Schutz der Insassen im Falle eines Unfalls gewährleisten und somit höchsten Sicherheitsanforderungen genügen.

„Ziel der Kooperation ist es, durch die Integration unserer modernen Licht- und Elektroniklösungen in Fahrzeuganbauteile zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen. Wir sind sehr froh, mit REHAU Automotive hier einen starken Partner an unserer Seite zu haben“, meint Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group GmbH.

„Automobile sind unsere Leidenschaft. Die dynamische Entwicklung der Mobilität treibt uns an, neue bestmögliche Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten. Individuelles, funktionelles Design wird zum wichtigen Differenzierungsmerkmal für OEMs. Gemeinsam mit unserem starken Partner ZKW entwickeln wir Exterieurbauteile, die Fahrzeugen in Verbindung mit Licht ein neues Gesicht geben“, unterstreicht auch Markus Distelhoff, CEO REHAU Automotive.

Über REHAU Automotive

REHAU Automotive ist weltweiter Werkstoffspezialist in der Automotive-Industrie mit einer über 70-jährigen Firmengeschichte. Aktuell arbeiten rund 7.000 Mitarbeiter in neun Ländern und 25 Standorten, davon auch einer in Graz.

