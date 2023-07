Jede Menge Action in und rund um das Wieselburger Freibad

Durchziehen oder absagen, das war am Sonntag die Frage, die sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde am Vormittag stellten. Letztendlich entschied Vizebürgermeister Peter Reiter, das diesjährige Bad- und Spielefest durchzuziehen – und das Wetter und die Besucher gaben ihm recht. Auch wenn der Andrang trotz freiem Bad-Eintritt deutlich schwächer war. Dennoch präsentierten sich neun Wieselburger Vereine am und rund um das Gelände des Wieselburger Freibads und boten jede Menge Action. Vom Tischtennisspielen bei wellness aktiv über einem Turnparcours und Volleyball-Schnuppern beim Turnverein, über erste Schnorchel- und Tauchversuche beim Tauchclub Nautilus bis hin zu Vorführungen vom Modellbauclub zu Land und zu Wasser. Bei den Naturfreunden konnte man sich im Paddelboot oder beim Stand-up-Paddeln versuchen. Die Kinderfreunde lockten mit Bastelstation und Hüpfburg. Weiter ging es außerhalb des Badgeländes beim ESV (Plattlschießen), Fußballclub (Fußball-Geschicklichkeitsparcours) und dem Tennisverein (Tennis und Padel-Tennis).

Bei einem Rundgang durch die einzelnen Stationen mit Peter Reiter zeigten sich auch Bürgermeister Josef Leitner, Stadtrat Werner Tazreiter und Gemeinderat Franz Sonnleitner vom Engagement der Vereine begeistert und bedankten sich bei diesen. Bei der einen oder anderen Station gaben sich die Gemeindevertreter auch selbst von ihrer sportlichen Seite.