Unterkühler Saisonstart im Freibad

Die Lust darauf, in das bereits vollgefüllte Becken im Freibad Steinakirchen zu springen, hielt sich beim Besuch der NÖN am vergangenen Mittwoch wahrlich in Grenzen. Bei neun Grad Außentemperatur und 12 Grad im Wasser kam da nur wenig Sommergefühl auf. Und dennoch war hier kurz vor dem Saisonstart am 1. Mai schon jede Menge Betrieb. Der langjährige Bademeister Johann Winterspacher und sein Team putzten das Bad für den Eröffnungstag sprichwörtlich heraus. „Seit Montagfrüh sind alle Becken befüllt. Jetzt mähen wir noch den Rasen, putzen den Empfangsbereich sowie die Garderoben und die Sanitäranlagen“, erklärt er. Für den langjährigen Bademeister, der sich heuer die Badeaufsicht mit Herbert Wallner teil, ist das ein besonderer Start in die neue Saison, „es ist nämlich meine letzte. Danach werde ich mich in die Altersteilzeit verabschieden“, meint Winterspacher. Ein Nachfolger für den beliebten Bademeister wird noch gesucht.

Schauplatzwechsel ins Seebad nach Lunz am See. Ja, auch hier, wo bis vor wenigen Wochen noch Schnee lag, liegt schon etwas Sommer in der Luft. „Für mich ist es einfach ein Prinzip, dass ich am 1. Mai das Seebadbuffet aufsperre“, meint Sandra Roseneder. Dennoch hängt sie mit den Putzarbeiten heuer etwas nach. Bis zum kommenden Wochenende soll aber alles für die Gäste vorbereitet sein. Ebenso startklar ist man in der Wieselburger Badewelt. Hier ist täglich von 9.30 bis 20 Uhr für Badegäste geöffnet.

Im Erlauftalbad in Purgstall gibt es einen Neuzugang auf dem Personalsektor: Thomas Anerl wird das Bademeisterteam rund um Bademeister Erich Wachsenegger verstärken. Auch an der Kasse wird es ein neues Gesicht – oder einige neue Gesichter – geben, denn diese wird in der kommenden Saison nicht mehr von fixem Gemeindepersonal, sondern vom Personal des Buffets mitbetreut. Hier ist der neue Pächter die Bäckerei Bams KG. Geöffnet ist das Erlauftalbad – sofern es das Wetter erlaubt – ab 18. Mai. Dann können die Gäste auch die generalsanierte Terrasse auf dem Sprungturm bewundern.

Später als gewohnt beginnt die Saison im Voralpenbad in Gresten. Grund ist die Sanierung des Badbrunnens. „Wir werden deshalb vermutlich nicht vor Ende Mai aufsperren“, heißt es im Gemeindeamt. Neuerungen erwarten hier die Badegäste auch beim Eingangsbereich, denn der wird mit einem Zutrittssystem ausgestattet, welches voraussichtlich Ende Juni in Betrieb genommen wird.

Bis sich die Eingangstür zum Ötscherlandbad in Gaming öffnet, gibt es noch jede Menge Arbeit. Denn das Freibadbecken wird gerade komplett sandgestrahlt und danach neu beschichtet. Der geplante Eröffnungstermin am 19. Mai wackelt aufgrund der witterungsbedingen Verzögerung. Kleine Bäder wie das Freibad in St. Anton/Jeßnitz, das Freibad in Puchenstuben und das Bad in Reinsberg starten erst Anfang bzw. Mitte Juni mit dem Betrieb.

Vollkommen wetterunabhängig ist man im Allwetterband Wanne in Scheibbs, dass sich noch bis 7. Mai in der Frühlingspause befindet. Derzeit werden Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt, damit zum diesjährigen Sommersaisonstart am 8. Mai für die Besucher wieder alles perfekt hergerichtet ist. „Seit dem Winter ist bemerkbar, dass sich die Menschen jetzt nach Corona wieder ins Hallenbad trauen“, freut sich Eva Hottenroth vom Verein „Die Badretter“. Einen regelrechten Ansturm erleben die Schwimmkurse für Kinder. „Hier gibt es großen Nachholbedarf“, weiß Hottenroth.

Traditionell wurde am 1. Mai das Freibad in Steinakirchen eröffnet. Wie immer mit dabei der örtliche Blasmusikverein. Foto: Johann Wickenschnabel

Der erste Badegast der Saison in Steinakirchen: Richard Rücklinger sprang am 1. Mai vom Fünf-Meter Turm ins 15 Grad „warme“ Wasser. Foto: Johann Wickenschnabel

