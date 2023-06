Verspäteter Saisonstart im Ötscherlandbad

Der Start in die Sommersaison war im Gaminger Freibad ursprünglich für 19. Mai geplant. Anhaltendes Schlechtwetter während der vergangenen Wochen ließ diesen Plan allerdings wortwörtlich ins Wasser fallen, denn Schnee, Starkregen und winterliche Temperaturen erschwerten die umfangreichen Sanierungsarbeiten des in die Jahre gekommenen Freibadbeckens.

Insgesamt 70.000 Euro flossen neben dem kühlen Nass heuer in das Schwimmbecken. „Das Becken ist ja bereits 53 Jahre alt und musste heuer neu gestrichen und komplett sandgestrahlt werden“, betont Bürgermeisterin Renate Rakwetz. Trotz des schlechten Wetters arbeiteten die Mitarbeiter der tätigen Firmen auf Hochdruck, um eine schnelle Aufnahme des Badebetriebs zu ermöglichen.

Dem ersten Badetag des Jahres am 16. Juni steht nun aufgrund der sommerlichen Wettervorhersage nichts mehr im Weg. In wenigen Tagen öffnet das Ötscherlandbad also wieder seine Tore für Badegäste und verspricht wie jedes Jahr Badespaß für die ganze Familie.