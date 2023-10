Gaming: Bäcker in vierter Generation

Vier Generationen, die sich dem Bäcker- und Konditorhandwerk verschrieben haben. Das gibt es nicht oft. Die Familie Czihak in Gaming ist da eine Ausnahme. Roman Czihak – heute 78 – hat am 1. Oktober 1965 mit nur einem Mitarbeiter die Bäckerei und Konditorei Czihak in Gaming gegründet. Mittlerweile sind 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bäckerei und Konditorei Czihak beschäftigt. Geführt werden die Geschäfte von Romans Sohn Thomas (58) und dessen Sohn Thomas (37). Nun hat auch Romans Urenkel Elias (15) seine Bäcker- und Konditorlehre begonnen. Allerdings nicht im heimischen Betrieb, sondern in Bad Zell in Oberösterreich. Natürlich sind Uropa Roman, Opa Thomas und Papa Thomas, aber auch deren Ehefrauen stolz auf Elias.

Angela und Thomas, Firmengründer Roman Czihak mit Ehefrau Hermine, Urenkel Elias, Thomas mit Gattin Margit und Urenkerl Samuel Czihak. Foto: Franz Crepaz, Pressefoto Franz Crepaz