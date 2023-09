Kühler Start und heißer Abschluss im Bezirk Scheibbs

126 Betriebstage zählte man heuer wieder im größten Freibad des Bezirks, dem Wieselburger Freibad. „Wir öffnen traditionell am 1. Mai und schließen mit Ende der Sommerferien. So auch heuer. Natürlich gab es in diesen 126 Tagen nicht immer nur schönes Wetter, aber wir sind versucht, auch bei nicht idealen Witterungsverhältnissen unser Bad für Stammgäste und Besucherinnen und Besucher offen zu halten. So kamen wir heuer nur auf neun Schließtage. Das sind gleich viele wie im vorigen Sommer“, berichtet der für das Freibad zuständige Wieselburger Bürgermeister Peter Reiter.

Entscheidend für eine gute Freibadsaison sei die Witterung weiß Reiter – insbesonders an den Wochenenden und Feiertagen. „Der Start in die Saison 2023 war im Mai und Juni mit insgesamt nur 5.430 Badegästen sehr bescheiden. Das ist der viertschlechteste Wert in den 26 Jahren, seitdem wir die Gästezahlen aufzeichnen“, weiß Reiter. Dafür hätte man im Juli und August aufgrund der guten und konstanten Witterung kräftig aufgeholt. „Am Sonntag, 9. Juli, hatten wir 1.194 Badegäste. Der absolute Top-Wert in diesem Sommer“, schildert Reiter. Insgesamt zählt das Freibad Wieselburg heuer rund 25.200 Besucherinnen und Besucher. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Plus von knapp 400 Badegästen und das 17. beste Jahresergebnis.

Schauplatzwechsel ins Erlauftalbad nach Purgstall. Auch dort war am Sonntag „Saisonclosing“. Mit rund 7.000 Badegästen insgesamt seit der Eröffnung am 18. Mai sei man durchaus zufrieden. „Eine normale Saison. Wir hatten zwar aufgrund der Witterung einige Schließtage mehr, aber dafür war das Bad an mehreren Tagen mit bis zu 300 Besucherinnen und Besuchern pro Tag voll ausgelastet“, schildert Brigitte Künstle-Schönhofer von der Marktgemeinde Purgstall.

Über eine sehr gute Sommersaison freut man sich im Gaminger Freibad – und das, obwohl dieses aufgrund der Beckensanierung erst verspätet geöffnet hat. „Wir haben heuer erst am 16. Juni geöffnet und dürfen uns trotzdem über rund 11.900 Besucher freuen, die bis zum letzten Öffnungstag am vergangenen Sonntag unser Bad besucht haben“, bilanziert Gamings Amtsleiterin Martina Wutzl zufrieden.

An die 15.000 Besucher zählte man von Mai bis August in der Wanne Scheibbs. „Besonders der Juli und August waren mit 5.700 und 5.600 Besuchern herausragend“, meint Eva Hottenroth vom Förderverein „Die Badretter und Badretterinnen“. Sie spricht von einer Trendwende für das Bad. „Heuer hat man deutlich gemerkt, dass viele Touristen zu uns gekommen sind. Das oftmals unbeständige Wetter spielte uns da als Allwetterbad in die Karten“, meint Hottenroth, die wieder an die Höchstbesucherzahl vom Jahr 2005 mit 50.000 Eintritten herankommen will. „Ein ambitioniertes Ziel, zugegeben. Derzeit stehen wir bei 35.000 Gästen pro Jahr, aber wir vom Verein setzen alles daran, das Bad weiterzuentwickeln und den Erfolgsweg fortzusetzen.“ Und so wird die derzeitige dreiwöchentliche Pause für anstehende Renovierungsarbeiten genutzt. Damit ab 28. September dem Indoor-Badevergnügen nichts mehr im Weg stehen kann.

Klein aber fein, ist die Devise der Freibäder in Gresten und Reinsberg. In Reinsberg zählte man von 1. Juni bis 3. September rund 2.550 Besucherinnen und Besucher. „Die Saison war im Schnitt der letzten Jahre. Es gab keine Besonderheiten, wenngleich wir etwas mehr Regentage verzeichneten, an denen der Besuch schlecht war oder wir überhaupt ganz geschlossen hatten. Je heißer das Wetter, desto besser besucht war unser Bad“, weiß Renate Berger von der Gemeinde Reinsberg. Das Besondere in Reinsberg: Die Betreuung des Freibads übernehmen seit jeher Freiwillige der Dorfwerkstatt. Nur in den Ferienmonaten werden sie von einem Ferialpraktikanten unterstützt.

In Gresten lässt man diese Woche die Badesaison ausklingen. Endgültiger Badschluss ist am Freitag, 8. September, angesagt. Rund 500 Saisonkarten wurden hier verkauft, gleich viele wie im Vorjahr. „Wir sind generell zufrieden, obwohl wir die gesamte Saison ohne Bademeister auskommen mussten“, erklärt Amtsleiter Paul Gruber. Außendienstmitarbeiter der Gemeinde haben hier die Funktion übernommen. Ein Zustand, der in der nächsten Saison so nicht mehr tragbar ist. Deshalb will Bürgermeister Gnadenberger in einem Ausschuss die weitere Vorgangsweise in Bezug auf den Personalmangel im Bad ausloten und Umstrukturierungen andenken.

Auch die Einwohner schwächste Gemeinde Puchenstuben verfügt über ein eigenes Freibad, allerdings ohne digitales Erfassungsystem vor Ort, weshalb man auch keine Besucherzahlen nennen kann. „Wir sind aber prinizipell sehr zufrieden mit der heurigen Saison. Es ist bis zum letzten Badetag am Sonntag alles nach Plan verlaufen“, freut sich Amtsleiterin Henriette Deuretzbacher.