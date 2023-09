Gute Saison trotz wechselhaften Wetters

Als einziges natürliches öffentliches Freibad im Scheibbser Bezirk lockte das Seebad in der diesjährigen Sommersaison rund 23.000 Badegäste, darunter zahlreiche Einheimische sowie Touristinnen und Touristen, nach Lunz. Bereits seit Anfang Mai lud das kristallklare Wasser vor einer traumhaften Naturkulisse an heißen Sommertagen zu einem erfrischenden Badespaß ein.

Strahlender Sonnenschein ließ sich im August jedoch nur selten in Lunz blicken, wie Gemeindemitarbeiter Heinz Huber verdeutlicht: „Anfang August war das Wetter gleich mal ziemlich kalt. Ende August hat das Regenwetter den Badebetrieb beeinflusst. Nach den Kältephasen konnten wir aber wieder viel aufholen, weil es zwischenzeitlich doch sehr heiß war.“

Abgesehen vom Anfang und Ende des vergangenen Monats, kann man im Lunzer Seebad auf eine überdurchschnittlich gute Saison zurückblicken. Eine großzügige und schattige Liegewiese sowie ein Sprungturm sorgten auch in diesem Sommer bei einer relativ warmen Wassertemperatur von knapp 24 Grad Celsius wieder für Badespaß bei Groß und Klein. Auch im langjährigen Vergleich gilt die heurige Badesaison als eine der besten mit den höchsten Einnahmen seit rund vier Jahren.

Je nach Wetterlage hat das Lunzer Seebad noch bis Ende September seine Tore für Badegäste geöffnet.

Badeparadies am Lunzbach

Auch das Seebachbad stellte sich in der heurigen Badesaison als Besuchermagnet heraus. Vor allem Kinder und Familien nutzen das Flussbad beim aufgestauten Lunzbach an heißen Sommertagen als willkommene Abkühlung. „Die Saison ist auch im Seebachbad sehr gut gelaufen. Seit diesem Jahr wird das Bad vom Verein Naturfreunde betrieben“, fasst Gemeindemitarbeiter Heinz Huber die Entwicklungen zusammen.

Nach einigen Renovierungs- und Reparaturarbeiten stand dem Badespaß im Lunzer Seebachbad mit einer schattigen Liegewiese, Wasserrutsche und einem kleinen Buffet, betrieben von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins, also auch in dieser Sommersaison nichts im Weg. Ab und an wurde auch der Grill angeworfen, um kulinarische Leckerbissen an die Badegäste zu verteilen. Als Highlights der gelungenen Sommersaison im Seebachbad bleiben ein Countryabend mit Livemusik sowie ein kurzer Besuch der Kothbergtaler Schuhplattler in Erinnerung.