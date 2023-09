Fundsachen: „Genug für eine Großfamilie“

Kapperl, Taucherbrillen, Schlapfen, Badehosen, Handtücher, Sonnenbrillen – mit dem Inhalt des Fundkorbs im Erlauftalbad könnte eine ganze Familie problemlos in den Urlaub fahren. Der Korb kann mit allem aufwarten, was eine Familie zum Baden braucht, von der Schwimmhilfe über Spielzeug bis hin zu Designer- Flip-Flops. Vermisst werden die Fundsachen anscheinend aber nicht in jedem Fall. Denn vieles bleibt für immer liegen.

„Vergessen wird natürlich immer etwas, das ist normal. Aber manchmal wundert man sich, dass so viele schöne Sachen nicht mehr abgeholt werden“, fragt sich Anerl. „Manches stammt wohl auch von Urlaubsgästen, die erst irgendwann zuhause draufkommen, dass sie etwas vergessen haben“, mutmaßt der Bademeister. Weggeworfen werden die Fundgegenstände aber nicht. „Nach Ablauf einer bestimmten Frist werden die schöneren Sachen dann gespendet“, erklärt Anerl. Ähnlich ist das auch in anderen Bädern, wie etwa Wieselburg oder Lunz, wo Fundsachen ein Jahr lang aufbewahrt bleiben.

Sein Vorgänger Johann Zeller, der nicht nur Bademeister, sondern auch Manager der Turnhalle gewesen ist, hat noch von anderen Erfahrungen mit Fundsachen zu berichten: „Mehrmals sind auch optische Brillen vergessen und nicht mehr abgeholt worden. Dass jemand seine Brille nicht vermisst, finde ich dann schon mehr als merkwürdig.“ Wertvolle Gegenstände wie Uhren und Brillen bleiben auch im Freibad Gaming immer wieder liegen und werden dem Fundamt der Gemeinde übergeben.