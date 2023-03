Bezirkstagung der Arbeitsgemeinschaft in Gresten

Im Gasthaus Hubegger traf sich die Scheibbser Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) des Blasmusikverbands zusammen, um zurückzublicken und eine Vorschau auf das aktuelle Arbeitsjahr zu geben.

Großen Dank gab es dabei nicht nur von Bezirksobmann Werner Pitzl an die Ortskapelle Gresten, die anlässlich des Jubiläumsjahres die Durchführung der Veranstaltungen der BAG übernommen hatte. Besonders hervorgehoben wurde das großartig gelaufene Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung, die eine hohe Teilnahmequote und ein sehr hohes Nivau zeigte.

Bezirksfest und Marschmusikbewertung heuer in Lunz am See

Im heurigen Jahr wird das Bezirksmusikfest samt Marschmusikbewertung am 8. und 9. Juli in Lunz ausgerichtet, wenn der Jubilar des Jahres, der Musikverein Lunz, sein 120-jähriges Bestehen feiert.

Im Reigen der Funktionärsberichte folgte auch das Referat von Bezirks-Kapellmeister Andreas Prüller, der das Projekt „Bezirksblasorchester“ hervorhob, welches seinen bisherigen Höhepunkt beim Frühschoppen des Bezirksfestes in Scheibbs anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ fand. Die BAG steht wirtschaftlich auf gesunden Beinen.

Bestens bewährt hat sich die Konzertmusikbewertung, die seit einigen Jahren im Musium Reinsberg stattfindet und den idealen Rahmen für immer hochwertiger werdende Beiträge bietet.

Jugendarbeit wieder forcieren und Blasmusik bewerben

Aus dem Jugendreferat berichtete Bezirksjugendreferent Siegfried Rabl, dass der Kammermusikwettbewerb 2022 Corona-bedingt sehr klein ausgefallen war, die gezeigten Leistungen aber auf gutem Niveau liegen. Heuer hat der Bewerb bereits stattgefunden und befindet sich auf gewohnt hohem Niveau. Von elf teilnehmenden Gruppen sind drei zur Teilnahme am Bundesbewerb qualifiziert. Groß ist die Vorfreude bereits auf das Blasmusik-Jugendcamp, das heuer von 21. bis 25. August in Scheibbs stattfindet und um das BLAMINI-Camp ergänzt wird. Es bietet dadurch neuerdings jungen Musikern ab dem dritten Lernjahr bis zum Leistungsabzeichen in Bronze die Möglichkeit, sich fortzubilden und zu vernetzen.

Die Ortskapelle Gresten sorgte für die musikalische Umrahmung der Sitzung im GH Hubegger in Gresten. Foto: BAG Scheibbs

