Auch im Bezirk Scheibbs: Es heißt wieder „Alles Walzer“

Insgesamt drei Schulen bitten im Juni 2023 wieder auf die Tanzfläche. Für den 24. Juni ist der Maturaball des BORG Scheibbs geplant. Während der erfolgreiche Schulabschluss heuer im Ramsauhof gefeiert wurde, wird der Veranstaltungsort nächstes Jahr traditionell die Messehalle in Wieselburg sein. Corona steht dem Ball dabei nicht im Weg, wie Direktor Andreas Schmid verdeutlicht: „Wir rechnen damit, dass uns Corona im Juni nicht stark betreffen wird. Schon letztes Jahr gab es keine Einschränkungen mehr, das wünschen wir uns auch heuer.“

Ähnlich sieht das Alois Rosenberger, Direktor des Francisco Josephinums: „In den Sommermonaten ist die Pandemie meist am wenigsten problematisch. Wir werden aber natürlich alle Regeln einhalten.“ Bis zum Maturaball am 23. Juni 2023 am Weinzierler Schlossareal gibt es für die Schülerinnen und Schüler noch einiges zu tun. Vor Weihnachten soll das Ballkomitee feststehen, welches dann auch Überlegungen zum Motto des Sommernachtsballs anstellen wird.

Ebenso fleißig arbeitet derzeit ein motiviertes Team aus Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie dem Schulwart des BG/BRG Wieselburg an den Ballvorbereitungen. Nachdem die letzte Feier pandemiebedingt abgesagt werden musste, ist die Vorfreude auf den bevorstehenden Maturaball am 17. Juni 2023 umso größer. Dort wird ein „spannendes, völlig neues Ballkonzept“ auf die Besucher warten, wie Direktorin Sigrid Fritsch verrät. Auch beim Veranstaltungsort wagt die Schule einen Neustart, denn erstmals wird der Ball auf dem Schulgelände stattfinden.