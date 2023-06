Volksschul-Bau in Steinakirchen: Noch „sportliche“ drei Monate

Über sieben Millionen Euro investieren die beiden Gemeinden Steinakirchen und Wolfpassing in den Um- und Zubau der Volksschule Steinakirchen, der nach fast zweijähriger Bauzeit in die Endphase geht. Mit August sollen sämtliche Räume bezugsfertig und auch der Außenbereich großteils schon neu gestaltet sein. „Natürlich werden sich einige kleinere Arbeiten noch in den September oder eventuell Oktober hineinziehen, doch im Grunde sollte sich alles bis Ende August ausgehen. Wir sind im Zeitplan, auch wenn die letzten drei Monate sehr sportlich werden“, weiß Steinakirchens Bürgermeister und Schulausschussobmann Wolfgang Pöhacker (ÖVP).

Die Professionisten arbeiten sich von oben nach unten durch. Und so ist das vierte, neu aufgesetzte Geschoß schon praktisch fertig. Dort fehlen im Prinzip nur mehr die Sessel und Tische und die neuen „Active Panels“, die die alten grünen Schultafeln ersetzen werden. „Die haben ausgedient. Wir haben uns im Schulausschuss entschlossen, für alle Klassen solche neuen Touchdisplay-Boards anzukaufen, genauso wie neue Laptops für die Lehrkräfte. Damit werden alle Klassenzimmer auf dem neuesten Stand der Technik sein“, erklärt Pöhacker.

Der Schulausschuss hat damit auch akzeptiert, dass die Kosten vermutlich um rund 150.000 bis 200.000 Euro über dem geplanten Budget liegen werden. „Neben den neuen Panels haben wir auch weitere zusätzliche Ausstattung beschlossen sowie die ursprünglich nur auf 10 kWp ausgelegte PV-Anlage am Dach auf 30 kWp erweitert. Aber dafür sind auch einige Arbeiten weggefallen, sodass wir eine genaue Endabrechnung erst nach der wirklichen Beendigung der Arbeiten machen können“, weiß Pöhacker.

Moderne Ausstattung für modernen Unterricht

Zurück zum Lokalaugenschein im vierten Geschoß. Dort zeigt sich bereits jetzt, was auf allen Ebenen künftig der Fall sein wird. Die neue Volksschule wird sich irrsinnig hell und offen präsentieren, mit viel Glas und hellen Wandverbauten, die dank ihrer Sitzwaben von den Schülern auch in den Pausen oder für Gruppenarbeiten genutzt werden können. „Hier kann man schon erkennen, wie ein zeitgemäßer moderner Unterricht ablaufen wird. Das Klassenzimmer als einziger Unterrichtsraum hat ausgedient“, weiß Pöhacker.

Geht man von Stockwerk zu Stockwerk tiefer, so sieht die Schule noch mehr nach Baustelle aus, auch wenn im zweiten und dritten Geschoß viele Arbeiten schon kurz vor dem Abschluss stehen. Ein Prunkstück ist auch das neue große Lehrerzimmer samt Backoffice-Bereich mit begehbarer Außenterrasse. „Dieser Bereich ist rund zwei Drittel größer als bisher“, erklärt Pöhacker.

Auch die Arbeiten im neuen Turnsaal gehen zügig voran. In den nächsten Wochen sollen die Böden verlegt werden. Die Decke ist bereits fertig. Und auch da hat man sich im Schulausschuss für eine bessere Beschallung entschieden als ursprünglich geplant. Seit der Vorwoche wird auch der neue Lift installiert und eingebaut.

Eingangsbereich ist noch wirkliche Baustelle

Noch wirklich nach völliger Baustelle sieht es im Eingangsbereich aus. Dort wo künftig die neuen Garderoben untergebracht sind. „Aber auch das wird sich so wie auch die Gestaltung und Begrünung der begehbaren Dachfläche vom Turnsaal und die Außengestaltung noch im Sommer ausgehen. Hier laufen schon die Planungsgespräche mit der Gärtnerei Gölss“, sagt Pöhacker.

Inzwischen beginnt man auch im Ausweichquartier im Schloss Wolfpassing schon die Rückübersiedelung vorzubereiten. „Lehrmittel und Dinge, die im heurigen Schuljahr nicht mehr gebraucht werden, werden bereits verpackt und auf Paletten sortiert. Den genauen Übersiedelungsplan haben wir ebenfalls bereits beschlossen“, freut sich Pöhacker.