Sanierung Hochkarstraße: Abschnitt 4.0 startet

Gleich nach den Osterferien beginnen die Arbeiten zum vierten Teil der Sanierung der Hochkarstraße. Diesmal umfassen die Bauarbeiten den Bereich Miesingau bis zur Anschlussstelle Klamm. Weiters stehen heuer auch die beiden Brücken (Lassingbauer und Meisingau) auf dem Plan.

„Ab 11. April wird mit den Vorbereitungen wie Holzschlägerungen in diesem Bereich begonnen“, informiert Christoph Ruspekhofer im Gemeindeamt. Ab Mitte April rücken dann die Bauarbeiter an. Bereits Ende März wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Arbeiten an die Firma Traunfellner vergeben. Rund eine Million Euro werden in den heurigen Bauabschnitt investiert. Aufgrund der Arbeiten ist auch heuer wieder mit Verkehrsbeeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer, auch für Fußgänger und Radfahrer, zu rechnen.

Ursprünglich sollte mit dem vierten Abschnitt die Sanierung abgeschlossen sein. Doch die Gemeinde wird auch im kommenden Jahr Investitionen in die Erhaltung der Alpenstraße tätigen müssen.

Geplante Straßensperren: Ab 11. April: Rodungsarbeiten mit kurzfristige Anhaltungen bzw. Wartezeiten ist zu rechnen. Ab 17. April: Straßenbau: Straßensperre von 7 bis 19 Uhr an Wochentagen. Wochenenden/Feiertage freie Fahrt. Von 19. bis 30. Juni: Stabilisierung und Asphaltierung – Totalsperre jeweils von Montag bis Freitag

