Bauarbeiten Sanierungen auf Landstraßen in Lunz und Gaming abgeschlossen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Franz Scheplawy, Bürgermeister Josef Schachner, Landtagsabgeordneter Anton Erber, Franz Stiedl (Leiter der NÖ Straßenbauabteilung Amstetten), Erich Pfeffer (Leiter der Straßenmeisterei Gaming) und Simon Kronsteiner. Foto: NÖ STD Mühlbachler

D ie Arbeiten an der L6174 zwischen Lunz am See und Markstein sind beendet, ebenso wie auf der L108 zwischen Maierhöfen und Lackenhof.