Scheibbs: Arbeiten bei Billa-Baustelle voll im Plan

„Wir liegen gut in der Zeit. Läuft alles nach Plan, wird die neue modernisierte Filiale am 23. November eröffnet“, heißt es seitens der Presseabteilung der Rewe Group auf NÖN-Anfrage.

Errichtet wird ein modernes Gebäude auf Ebene des Bahnhofsplatzes (die Verkaufsfläche bleibt allerdings unter 1.000 m²) samt Tiefgarage. Der Eingang wird über dem Bahnhofsplatz sein. Die Parkplätze des Oberdecks und der Tiefgarage sollen sowohl vom Bahnhofsplatz als auch von der Erlaufpromenade erreichbar sein.

Für die Billa-Kundinnen und Kunden gibt es aktuell auch einen gekennzeichneten Gratis-Shuttledienst der Firma Brunner, der am Dienstag und Freitag jeweils drei Mal am Tag von der Erlaufpromenade wegfährt und die Kundinnen und Kunden zur Billa-Filiale in der Rutesheimerstraße in Scheibbs und wieder zurück bringt. Infos dazu gibt es unter 059915/03326.

Foto: Karin Katona