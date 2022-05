Söllingerwald: Wasser soll nicht mehr ausgehen

Werbung

Einen historischen Tag erlebten die Mitglieder der Wassergenossenschaft Söllingerwald: Landtagsabgeordneter Anton Erber, Bürgermeister Harald Riemer, Vizebürgermeister Erik Hofreiter und Obfrau Barbara Pflügl führten den Spatenstich zum Bau der neuen Wasserleitung durch.

Eine Wasserknappheit in den Sommermonaten war für die Bewohner am Söllingerwald bisher ein wohlbekanntes Thema. „Von Jahr zu Jahr wird es wegen der zunehmenden Trockenheit schlimmer. Wenn man sich einmal einteilen muss, ob man Wäsche waschen oder duschen kann, zeigt das auf, dass man die Wasserversorgung nicht selbstverständlich nehmen sollte. Wir dürfen nicht so lange warten, dass dann auch für unsere Tiere das Wasser knapp wird“, schildert Obfrau Barbara Pflügl. Diese Probleme sollen bald Vergangenheit sein.

Das Projekt „Trinkwasser und Glasfaser Wassergenossenschaft Söllingerwald“ stellt Trinkwasser für 170 Menschen sowie ein zukunftssicheres Glasfasernetz zur Verfügung. Es beinhaltet einen Anschluss an das Ortsnetz, 13,5 Kilometer Wasserleitungen, samt Drucksteigerung und Hochbehälter.

Für den Glasfaseranschluss für 25 Liegenschaften im ländlichen Raum werden 25 Kilometer Leerrohre und 45 Kilometer Lichtwellenleiter verlegt.

Die Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro teilen sich der Bund, das Land NÖ, die Gemeinde und die Wassergenossenschaft Söllingerwald.

