Spatenstich: Wohnen direkt im Purgstaller Ortszentrum

Acht Herren, die gut gelaunt Erde in die Luft werfen: So verlief der Spatenstich für die neue Wohnanlage in der Safrangasse 4. Vertreter der Gemeinde, der Wohnbaugenossenschaft und der Baufirma Lang waren zum gemeinsamen Termin auf der Baustelle gekommen, wo bereits eine erste Baugrube zu sehen ist.

Insgesamt 16 Wohnungen und ein Reihenhaus werden auf dem gemeindeeigenen Grundstück entstehen und im Frühjahr und Sommer 2024 bezugsfertig sein. Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen verfügen über Garten, Balkon oder Dachterrasse, sind zwischen 50 und 95 Quadratmeter groß und teilweise barrierefrei.

Das Reihenhaus hat eine Wohnfläche von rund 105 Quadratmeter, vier Zimmer, Terrasse, Eigengarten und Keller. Zur Anlage gehören selbstverständlich auch Kfz-Abstellplätze. Die Gesamt-Baukosten belaufen sich auf 3,7 Millionen Euro. Bauausführende Firma ist die Gebrüder Lang Bau GmbH, ein Spezialist für Wohnanlagen.

Bürgermeister Harald Riemer freut sich über den Baustart. „Wir sind stolz, dass wir hier dem Prinzip der Zentrumsverdichtung und damit dem Zeitgeist folgen können. Die Bewohner der Anlage können in einem Radius von nur 400 Metern alles erledigen, was man braucht, von Einkaufen über Schule, Gastronomie und Sport bis Medizin.“

Tatsächlich trägt das Wohnbauprojekt „Purgstall 1“, wie es auf der Gedesag-Homepage genannt wird, als Teil des Projekts „Leben im Zentrum“ wesentlich zur Ortskernbelebung bei. Auf www.gedesag.at kann man sich bereits über den Wohnbau schlaumachen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.