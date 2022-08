Gratis-Obstbaumset für 100 Wieselburger

Werbung Kabarett Anzeige Kabarettist Christof Spörk am 1. September in Lunz/See erleben

Die im Jahr 2012 dem europäischen Energieprogramm „e5“ beigetretene Stadtgemeinde Wieselburg setzt den nächsten Schritt in Sachen Ökologie und „Natur in die Stadt“.

Im Rahmen einer Baumpflanzaktion erhalten die ersten 100 Bürgerinnen und Bürger ein kostenloses Obstbaumset für ein Grundstück innerhalb der Gemeinde. Dieses Paket enthält einen Hochstamm-Obstbaum, einen Pflock, einen Verbiss-Schutz aus Holz, einen Anbindestrick aus Jute, einen verrottbaren Sack zum Schutz der Wurzeln und ein Wühlmausgitter im Wert von 49,5 Euro. Teilnehmen können die Wieselburgerinnen und Wieselburger online (https://www.gockl.at/pflanzaktion), indem sie einen Obstbaum bestellen.

Der Transport der Gratis-Obstbäume wird gesammelt von der Stadtgemeinde übernommen. Die Baumsets können von den Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 25. Oktober, von 10 bis 17 Uhr am Zwiesel-Platz bei den „Winzern“ abgeholt werden. Somit müssen die Teilehmenden nicht zu den Abholorten nach Randegg oder Ardagger fahren. Die Aktion startete am Freitag und wird so lange laufen, bis alle 100 Obstbaumsets vergeben sind.

Baumpflanzungen: Stadt mit grünem Daumen

Diese Aktion steht im Zusammenhang mit diversen Baumpflanzungen, die im Stadtgebiet im Zuge des „e5“-Programms getätigt wurden. Zu den Projekten in jüngster Vergangenheit zählen der junge Stadtwald beim Bahnhof, das Renaturierungsprojekt der Au entlang der Erlaufpromenade und die Pflanzung verschiedener Obstbäume „Alter Sorten“ verteilt im Stadtgebiet.

