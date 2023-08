Er ist der König der Bäume

Dominik König aus Oberndorf ist beruflich in den Baumkronen der Region zu finden. Der 50-Jährige ist als Baumpfleger, Gutachter und Kursleiter im Umkreis von 50 Kilometern im Einsatz. „Bei Gemeinden, Hausverwaltungen, Firmen und Privatpersonen untersuche ich Bäume auf ihren Zustand, mache Pflegeschnitte und berate bei Neupflanzungen. Bis auf ein paar Schnittwunden kam ich immer heil runter, aber ein Restrisiko ist bei solchen Einsätzen natürlich dabei,“ schildert König.

Seit seiner Kindheit dreht sich bei Dominik König alles um den Baum. Schon als kleiner Bub war Baumklettern seine Leidenschaft. Neben dem Scheibbser Lehenhof aufgewachsen, waren die nahen Wälder Spielplatz und Abenteuerstätte mit Baumhaus in einem. Privat lebt er heute mit seiner Familie auf einem kleinen Bauernhof mit viel Natur zwischen Oberndorf und Wieselburg. Vor mehr als 20 Jahren hat der Absolvent der Universität für Bodenkultur in Wien seine Liebe zu den Bäumen zum Beruf gemacht. Mittlerweile ist er mit fachmännischer Ausrüstung, Seilsicherung und mobiler Säge oft in lichten Baumkronen anzutreffen.

Nach dem Studium der Forstwirtschaft hat er sich das Praxis-Know-how bei einem versierten Betrieb in Wien angeeignet. Jetzt ist er als Fullservice-Anbieter eine gefragte Adresse bei Pflegeschnitt, Kroneneinkürzung bis hin zur Baumfällung. Groß ist die Nachfrage nach Gutachten zum Zustand der Bäume für die Feststellung der Verkehrssicherheit. „Die Trockenheit und die Intensität von Stürmen setzen den Bäumen immer mehr zu“, erklärt König.

Zu seinem Aufgabenbereich gehören auch Bäume, die nicht fachgerecht gestutzt werden. „Man braucht Fachwissen und ein Gespür für den Baum. Das Bewusstsein für den Wert und den Erhalt von Bäumen ist aber in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, so König.