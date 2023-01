Bauprojekt Lunz am See : Kläranlage ist in Vollbetrieb

ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber ließ sich von Bürgermeister Josef Schachner, Umweltgemeinderat Eduard Leichtfried und den Mitarbeitern die neue Anlage zeigen. Foto: privat

N un läuft es rund in der neuen Kläranlage in Lunz am See. Davon überzeugte sich kürzlich auch Landtagsabgeordneter Anton Erber.