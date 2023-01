Polizeiinspektion Wieselburg vor dem Einzug

Werbung

Erste Einblicke in die neuen Räumlichkeiten der Raiffeisenbank erhielt Landesrat Ludiwig Schleritzko gemeinsam mit Gemeindevertretern, Bankmitarbeitern und Polizisten. Letztere werden als erster in das neue multifunktionale Büroprojekt am Standort des ehemaligen Feuerwehrhauses einziehen. „Mit 24. Jänner beginnen wir mit der Einrichtung und am 20. Februar werden wir von unserm jetzigen Standort im CityCenter völlig in die neuen Räume übersiedelt sein“, informierte Polizeikommandant Günther Feichtegger während eines Rundganges durch das fast fertige Haus.

Auch die anderen Mieter werden nach und nach in das viergeschoßige Gebäude, dass an mehreren Ebenen mit der aktuellen Zentrale der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel verbunden ist, übersiedeln. „Neben einem Aufenthaltsraum für unsere Mitarbeiter gibt es im obersten Stock einen großen Saal, der für Veranstaltungen genutzt wird“, meint Geschäftsführe Leopold Grubhofer und verweist auf noch zwei freie Bürogebäude mit insgesamt 500 Quadratmeter Fläche.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.