Vereinshaus in Lackenhof wird eröffnet

Am Samstag, 17. September, findet ab 14 Uhr die feierliche Einweihung und Eröffnung des neuen Vereinshauses in Lackenhof am Ötscher statt. Die Feuerwehr, der Musikverein und der Skiclub Lackenhof freuen sich jetzt schon auf zahlreichen Besuch im Festzelt. Ab 14 Uhr mit kirchlicher Segnung des Vereinshauses sorgen die Musikvereine Gaming und Lunz ab 15.30 Uhr für Stimmung im Festzelt. Ab ca. 19 Uhr bitten „Die Krumbacher“ zum Tanz.

Shuttlebus-Fahrplan auf www.mv-lackenhof.at.

