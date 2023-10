Seit Montag einige Baustellen rund um Umfahrung Wieselburg

Am Montag starteten die Erneuerungsarbeiten auf der Umfahrungsstraße Wieselburg Höhe Fohra durch den Landesstraßendienst. Der Fahrbahnbelag wird auf einer Länge von 70 Laufmetern komplett erneuert, da sich dort Risse gebildet hatten (die NÖN berichtete). Bis Anfang November werden in diesem Bereich immer nur zwei Fahrstreifen passierbar sein. Zudem gilt eine 50er-Beschränkung.

„Es wird in diesem Bereich während der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer schon jetzt um Verständnis“, erklärt Gerhard Fichtinger vom NÖ Landesstraßendienst.

Seit Montag laufen die Arbeiten bei der Umfahrung Wieselburg. Bis Anfang November sind immer nur zwei Fahrstreifen passierbar. Es gilt Überholverbot und eine 50er-Beschränkung. Foto: Christian Eplinger

Gleichzeitig starteten am Montag aber auch die Sanierungsarbeiten auf der ehemaligen LB 25 zwischen Kreisverkehr Holzinger Berg und der Kreuzung Ybbser Straße (Hafnerhotel) und Zeiselgraben (Hofer-Lidl-FH). Dieser Straßenabschnitt ist die gesamte Woche bis einschließlich Freitag für den Verkehr gesperrt. Damit ist aktuell auch auf der Umfahrungsstraße, die in diesem Fall auch Umleitungsstraße ist, mit etwas mehr Verkehr zu rechnen, das zeigte sich schon am Montag.