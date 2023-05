Bauarbeiten sind in Gang

Bauarbeiten für Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungskanal finden derzeit auf der Purgstaller Feichsenstraße statt. Generalsaniert, das heißt, mit neuer Verrohrung und Asphaltbelag versehen wird ein etwa 600 Meter langes Straßenstück auf halber Strecke zwischen Purgstall und Feichsen.

Die Straßenmeisterei Scheibbs habe geplant, im heurigen Jahr die Asphaltierung der Straße zu erneuern, berichtet Bürgermeister Harald Riemer. Im Vorfeld habe die Gemeinde ihre Einbauten, sprich: die Leitungen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, überprüft. „Der Kanal wurde mit einer Kamera befahren. Die Diagnose aufgrund der Aufnahmen war keine gute: An einigen Stellen waren Kronenbrüche zu erkennen, dem Kanal drohte an diesen Stellen der Einbruch. Da war dringender Handlungsbedarf“, schildert Riemer.

Regenwasser geht nicht mehr in die Kläranlage

Hinzu kam, dass der derzeitige Regenwasserkanal zur Hälfte unter bestehenden Häusern verläuft. Durch die Neuverlegung der Verrohrung kann dieser nun zur Gänze auf öffentlichem Gut geführt werden. Die Straßenentwässerung der Feichsenstraße, die bisher teilweise über den Mischkanal erfolgt ist, wird in Zukunft zur Gänze in den Feichsenbach abgeleitet, der in unmittelbarer Nähe der Straße verläuft. „Damit entlasten wir auch unsere Kläranlage“, erklärt der Bürgermeister. „Denn Regenwasser hat in einer Kläranlage eigentlich nichts verloren.“

Die Kosten für die Erd-, Baumeister- und Installationsarbeiten betragen für die Abwasserbeseitigungsanlage rund 703.000 Euro, für die Wasserversorgungsanlage rund 379.000 Euro. Das Projekt wird mit Finanzmitteln vom Land Niederösterreich gefördert. Die Bauarbeiten sind derzeit in vollem Gang und werden bis September beendet sein. „Die Baustelle auf der Feichsenstraße ist heuer die größte in unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Riemer.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.