Es läuft auf der „Unser G'schäft“-Baustelle in Reinsberg

Am neuen Standort von „Unser G'schäft“ in Reinsberg herrscht rege Bautätigkeit. Seit Juli entsteht hier, angrenzend an den Kindergarten, der neue Nahversorger des Dorfes. 150 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen dann für das erweiterte Sortiment zur Verfügung. „Aktuell werden die Fliesenarbeiten durchgeführt und die Holz-Außenfassade angebracht, danach folgt die Inneneinrichtung und natürlich die Gestaltung des Vorplatzes“, weiß man in der Gemeindestube über den Baufortschritt Bescheid.

Auch einen fixen Eröffnungstermin gibt es schon, nämlich den 13. Oktober. Bis dahin gibt es für die Geschäftsführerin von „Unser G'schäft“ in Reinsberg und ihr fünf-köpfiges Team noch viel zu tun. Und die Reinsberger müssen drei Tage lang ohne ihren Nahversorger im Ort auskommen. Denn so lange braucht das Team, um sich im neuen Standort einzurichten. Danach wird ein automatisches Zutrittssystem den Kunden mehr Flexibilität bringen und auch ein Einkaufen außerhalb der Öffnungszeiten ermöglichen.

Was die Finanzen angeht, so blickt Bürgermeister Franz Faschingleitner zuversichtlich auf das Projekt: „Wir werden die kalkulierten 450.000 Euro einhalten können, denn die Reinsberger sind ja bekannt für ihr Eigenengagement. Täglich sind fünf, sechs freiwillige Helfer auf der Baustelle, um mit anzupacken.“