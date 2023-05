Purgstall: Gehsteig weg für mehr Sicherheit

Leichte Behinderungen durch Bauarbeiten am Straßenrand gibt es derzeit noch in der Bahnhofstraße Ecke Feichsenstraße in Purgstall. Zur Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerbrücke wird die Breite des außerhalb der Brücke gelegenen Gehsteigs um die Hälfte reduziert. „Das geschieht aus verkehrstechnischen Gründen, da die Stelle für größere Fahrzeuge schwer passierbar war“, erklärt Bürgermeister Harald Riemer.

Ganz entfernt wird der Gehsteig aber nicht. „Entlang der Brücke ist ein Schrammband erforderlich, das auch Halt für die Brückeneinrichtungen gibt“, erklärt Reinhard Käfer von der Brückenmeisterei Aschbach. Nach den Schremmarbeiten werden der Verlauf der Straße wieder angepasst und wieder ein Asphaltbelag aufgebracht. „Im Zuge der Arbeiten sind auch die Entläufe für die Entwässerung eingesetzt worden“, erklärt der Straßenmeister. Die Kosten für die Arbeiten werden vom Land NÖ getragen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.