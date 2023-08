Geh- und Radwegausbau in Wieselburg geht weiter

In der Vorwoche nahmen Dominik Schachner, Jürgen Kranabetter, Klaus Vondrak (alle Firma Strabag), Stefan Schuster (Schuster ZT GmbH), Bürgermeister Josef Leitner, Landtagsabgeordnete Edith Mühlberghuber, Thomas Unger (Schuster ZT GmbH), Thomas Wiemann (NÖ Straßendienst) und Patrick Gassner (Gemeinde Wieselburg) den offiziellen Spatenstich für die Arbeiten beim Geh.- und Radweg in der Stefan-Denk-Straße in Wieselburg vor.

Foto: LSTDHahn