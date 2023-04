Gresten startet mit Megaprojekt

Während die Bauarbeiten Schule schon in vollem Gange sind – Volksschule, Musik-Mittelschule und Musikschule werden um 4,7 Millionen Euro adaptiert und vergrößert –, steht in der Gemeinde bereits das nächste Megaprojekt unmittelbar vot dem Start. Nämlich die Erneuerung der veralteten Hauptwasserleitungen sowie die Errichtung einer Ringleitung.

Mit den Arbeiten in der Landesstraße (vom Kreisverkehr in Richtung Ortszentrum) wird aus heutiger Sicht Ende Mai begonnen Foto: Claudia Christ

Ab Ende April/Anfang Mai, werden die Bauabschnitte Mariahilfstraße und Oberer Markt betroffen sein. An beiden Standorten werden die Arbeiten jeweils ein Monat andauern. Mit den Arbeiten in der Landesstraße (vom Kreisverkehr in Richtung Ortszentrum) wird aus heutiger Sicht Ende Mai begonnen.

Im Zuge der Bauarbeiten sollen zudem die Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden, weshalb die Breitband Gresten GmbH in der offenen Straße zudem Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen verlegen wird. „Zusätzlich hat sich gezeigt, dass auch stellenweise Kanalleitungen sanierungsbedürftig sind, welche in diesem Zusammenhang ebenfalls mitsaniert werden“, meint Bürgermeister Harald Gnadenberger.

Die angeführten Leistungen wurden 2022 ausgeschrieben, den Zuschlag zur Umsetzung erhielt die Firma Traunfellner in Höhe von 6.529.341 Euro brutto.

Die Umsetzung der Maßnahmen wird über mehrere Jahre andauern. „Die Investition in die Infrastruktur bietet zahlreiche positive Aspekte, leider ist die Arbeit jedoch nicht ohne Lärm und Verkehrseinschränkungen möglich“, bittet der Bürgermeister die Grestner um Verständnis.

